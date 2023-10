Buatsi vs Azeez : la bataille britannique reportée après que Dan Azeez se soit blessé au dos lors de la dernière séance d’entraînement | Nouvelles de boxe

La bataille britannique de Joshua Buatsi avec Dan Azeez ce week-end a été reportée après qu’Azeez s’est blessé au dos lors de sa dernière séance d’entraînement.

Buatsi devait affronter Azeez lors d’un affrontement crucial entre les mi-lourds à l’O2 samedi soir, en direct sur Sky Sports, mais les médecins ont statué qu’Azeez était incapable de se battre en raison d’un nerf coincé dans son dos.

Le fondateur et PDG de BOXXER, Ben Shalom, a déclaré que la soirée de combat devrait toujours avoir lieu, avec une carte mettant en vedette Isaac Chamberlain contre Mikael Lawal.

« Isaac Chamberlain affrontera Mikael Lawal pour le titre britannique des Cruiserweight dans un combat dont on parle depuis des mois maintenant », a déclaré Shalom.

« Sam Gilley se battra contre Louie Greene pour le titre des super-welters, tandis que l’histoire continue pour le héros olympique Karriss Artingstall.

« Une belle soirée de boxe aura lieu samedi soir. L’équipe fait des heures supplémentaires en ce moment pour s’assurer que tout se passe bien.

« La santé et la sécurité doivent primer. C’est un sport dangereux. La clé pour nous maintenant est de nous assurer que l’événement se déroulera samedi et que nous pourrons mener ces brillants combats.

« J’espère que Buatsi-Azeez, qui est peut-être le combat de l’année, pourra être réorganisé pour cette période de Noël. »

Andy Scott de Sky Sports confirme qu’une blessure au dos a forcé Dan Azeez à se retirer de son affrontement crucial chez les mi-lourds à l’O2 samedi soir



« Je suis dévasté que cela se produise pendant la semaine de combat », a déclaré Azeez.

« Je n’ai toujours pas compris. Je n’ai jamais eu à me retirer d’un combat dans ma carrière auparavant. Je tiens à m’excuser auprès de tous les fans, en particulier ceux qui se rendent au combat. Je suis également extrêmement désolé envers mon adversaire Joshua Buatsi. , à mon promoteur et à toutes les personnes impliquées qui ont travaillé si dur à cette date. J’espère que ce combat pourra être reporté le plus tôt possible.

Shalom a ajouté : « C’est difficile à accepter pour toutes les personnes impliquées.

« Je sais que Dan ferait n’importe quoi pour être sur le ring samedi soir et que cela se produise à ce stade est dévastateur. Cependant, la santé et la sécurité de nos combattants doivent passer en premier.

« Mon cœur va à Dan et Joshua, qui ont tous deux terminé des camps difficiles, et aux fans, avec plus de 10 000 personnes ayant pris des dispositions pour venir samedi. »