Buatsi contre Azeez : Artur Beterbiev pourrait être ouvert à un futur combat contre le vainqueur de la bataille britannique, déclare Bob Arum | Nouvelles de boxe

Le champion du monde unifié Artur Beterbiev pourrait être ouvert à un futur combat contre le vainqueur de Joshua Buatsi contre Dan Azeez, a déclaré le PDG de Top Rank, Bob Arum.

Les rivaux britanniques des mi-lourds risqueront leurs ambitions de titre mondial et leurs records d’invincibilité dans leur combat samedi soir à l’O2, en direct sur Sky Sports.

Beterbiev a arrêté Anthony Yarde dans une bataille passionnante à Wembley en janvier, tandis qu’il affronte un autre prétendant britannique, Callum Smith, dans une défense reportée de ses titres WBC, IBF et WBO au Québec le 13 janvier.

Joshua Buatsi et Dan Azeez se sont affrontés dans le studio Sky Sports News et ont partagé leurs pronostics pour la soirée de combat du 21 octobre.



Si le champion canadien étend son record explosif d’invincibilité, avec 19 KO en 19 victoires, alors Beterbiev pourrait offrir une chance au titre mondial au vainqueur de Buatsi-Azeez.

« Puisqu’Artur a fait sensation au Royaume-Uni contre Yarde, nous ne serions pas opposés à son retour un jour dans le futur », a déclaré Arum, qui promeut Beterbiev. Sports aériens.

Azeez a déjà échangé de nombreux coups de poing avec Beterbiev après avoir été amené à participer à des séances d’entraînement explosives.

Virgil Hunter pousse certainement Buatsi au-delà des limites dans sa préparation pour combattre Azeez



« Le pouvoir de Beterbiev vous rend nerveux ! »

« Les pronations et le travail corporel, ces petites choses, il y a de petites choses que Beterbiev fait. Je ne pense pas que beaucoup de gens lui attribuent le mérite de son véritable QI de boxeur parce qu’il a évidemment mis tout le monde KO », a déclaré Azeez. Sports aériens plus tôt cette année.

« Il a un esprit très intelligent là-dedans.

Buatsi dit que son combat contre son ami devenu adversaire du sud de Londres, Azeez, est un combat qu'il doit simplement gagner s'il veut rester sur la bonne voie pour tenter de remporter un titre mondial.



« En combat également, vous lui lanceriez un tir et vous le rateriez d’un pouce, il a un très bon jeu de jambes », a ajouté Azeez. « Il peut donner l’impression d’avoir le pied plat, mais il a en fait un bon jeu de jambes et il sait comment se déplacer sur le ring.

« C’est cette puissance de frappe qui vous rend nerveux et vous fait dépenser plus d’énergie que vous ne le souhaiteriez parce que vous savez que si je suis trop près, je pourrais être touché. Si je fais une erreur, je pourrais être touché. Alors vous ‘ Je pense beaucoup plus que tu ne le voudrais, donc c’est difficile.

« Comme vous le voyez quand vous le regardez, quand il lance ses tirs, on n’a pas l’impression qu’il s’y investit trop. C’est trompeur mais il y a de la puissance derrière ça. »

Sur la sous-carte Buatsi vs Azeez, Mikael Lawal règle sa querelle avec Isaac Chamberlain dans un affrontement pour le titre britannique des cruiserweight, tandis que Louis Green entre en collision avec Sam Gilley dans une confrontation pour le titre des super-welters du Commonwealth et Karris Artingstall fait un pas en avant en classe contre le champion canadien. Vanessa Bradford.

Regardez Buatsi contre Azeez samedi soir à l’O2, en direct sur Sky Sports.