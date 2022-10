BTSOnTMA2022: Kim Seokjin porté sur scène par Jimin et J-Hope pour recevoir son premier Fannstar Choice Award est la meilleure chose sur Internet [Watch Video]

Les BTS sont présents aux Fact Music Awards 2022. L’année dernière, ils ont fait sensation sur les réseaux sociaux en se produisant sur la scène des récompenses. Cette fois, trois groupes, BTS, PSY et Stray Kids n’ont pas pu assister au tapis rouge des Fact Music Awards 2022. Ils sont venus tout droit pour l’événement. Eh bien, BTS a remporté le Fannstar Award tandis que Kim Seokjin alias Jin a également gagné dans une catégorie similaire pour ses chansons, Yours et Super Tuna. Étant donné à quel point les garçons sont drôles, ils ont porté Kim Seokjin alias Jin sur scène. Il était porté sur les épaules de Jimin et Jung Hoseok alias J-Hope. Le leader du BTS Kim Namjoon alias RM et Jungkook les ont escortés en agissant comme des gardes du corps. Kim Taehyung alias V faisait également partie de l’entourage tandis que SUGA alias Min Yoongi fermait la marche. Découvrez la vidéo épique…

La vidéo ressemble tellement à la réaction de BTS lorsque SUGA, alias Min Yoongi, a remporté un prix pour So Far Away, la chanson qu’il a composée avec Suran. Ce moment est également épique dans l’histoire de BTS ARMY. Les fans ne peuvent pas se remettre de ce clip de l’aîné hyung Kim Seokjin faisant une entrée remarquée sur la scène des Fact Music Awards 2022.

ON T’AIME BEAUCOUP KIM SEOKJIN ? Je vais regarder cette vidéo tous les jours pour le reste de ma vie ? JIN FIRST TMA AWARD#TMAChoiceWinnerJin#Yours_Jin #SuperTuna_Jin #BTSJINpic.twitter.com/0gdXkfEZrB Galaxie Mapler Seokjin ? ??? (@Seokjinniesland) 8 octobre 2022

BTS PORTANT SEOKJIN SUR LEURS ÉPAULES POUR SON PRIX SOLO ?!?!!!!!! GAWDDDD, J’AI ENFIN PU VOIR LE MOMENT QUE J’ATTENDAIS ???? # BTSOnTMA2022pic.twitter.com/6XXd11bcUk (@deejasays) 8 octobre 2022

[INFO] Annonceur lors de la remise du prix à Kim Seokjin : ? : Le membre le plus âgé de BTS et le mondialement reconnu Handsome, Jin a été choisi comme gagnant. Après avoir été l’ARTISTE LE PLUS RECHERCHÉ parmi les ARTISTES HOMMES aux Grammy’s de cette année.#TMAChoiceWinnerJin pic.twitter.com/MyEJMtIwc9 JIN PRINT TMA GAGNANT INDIVIDUEL JIN ? (@theJINPRlNT) 8 octobre 2022

BTS sait sûrement donner l’exemple en matière de fraternité et de camaraderie avec ses chansons sur l’amour de soi et la guérison. L’aîné des hyung du BTS, Kim Seokjin, doit s’enrôler dans l’armée d’ici janvier 2023. Le gouvernement a annoncé qu’il annoncerait sa décision prochainement.