BTS : Yeontan, l’animal de compagnie bien-aimé de Kim Taehyung, est entraîné dans la saga des rencontres avec la rappeuse Blackpink Jennie Kim ; voici ce qui s’est passé

La chanteuse BTS Kim Taehyung alias V et la rappeuse Blackpink Jennie Kim ont fait la une des journaux et comment. Bien qu’aucun commentaire ne soit venu de l’une ou l’autre des deux célébrités ou de leurs agences, cela a provoqué des conflits dans les deux fandoms. Aujourd’hui, Kim Taehyung alias V est venu sur Weverse. Il a posé quelques questions posées par les ARMYs. Quand quelqu’un lui a demandé de montrer une photo de Yeontan, il a dit que son chien était chez ses parents/maison familiale. Comme nous le savons, sa famille est originaire de Daegu, il est donc fort possible qu’il soit là-bas. S’occuper d’un animal de compagnie peut être toute une affaire, surtout si quelqu’un a un emploi du temps chargé comme Kim Taehyung.

Après cette déclaration de BTS V, la poignée Gurumiharibo à qui ont été divulguées les photos du couple présumé a partagé une photo de Yeontan. Il ou elle a affirmé que cela avait été cliqué par Jennie Kim. Inutile de dire que les ARMY et les fans sont très ennuyés. Tout le monde dit que le chien sur la photo n’est pas Yeontan. Mais les fans sont surpris de voir comment Yeontan a également trouvé son chemin dans cette saga de rencontres présumée sans fin des deux célébrités. Jetez un œil aux tweets ci-dessous…

Cela montre la queue intérieure pour laquelle ils pleurent. lmao comme la queue ne pouvait pas changer sa couleur en fonction de l’éclairage. ?? Peut-être que ce n’est pas trop Yeontan car la queue est noire ? pic.twitter.com/KHE0Th6RiK P (@Vnie2112) 25 septembre 2022

vous manquez tout mon point numnuts le chien sur la photo de gurumiharibo ressemble à yeontan dans l’image que vous avez envoyée il y a quatre ans, ce qui signifie qu’il a vieilli à l’envers grâce à la magie des sorciers ou ce n’est tout simplement pas lui z (@pombuns) 25 septembre 2022

Salope, il y a plusieurs Poms qui se ressemblent. Ce sont des Poméraniens totalement différents, allez-vous aussi les appeler Yeontan ? ? https://t.co/HbSoKrYKxW pic.twitter.com/mMMbF5bYyx Mel (@cherrybombtk) 25 septembre 2022

“Yeontan n’a pas de queue noire” pic.twitter.com/9wssNMofYI keke (@kekewenzer) 25 septembre 2022

Regardez sa queue et ses plumes. Ce n’est pas Yeontan. Et si vous croyez cela, vous êtes un idiot.#taehyung #JENNIE #TAEHYUNG pic.twitter.com/nEbZWliZQ0 meli (@Scenerykth30) 25 septembre 2022

Yeontan a besoin d’une thérapie immédiate, hier, ils l’appelaient le frère des chiens de Jennie et aujourd’hui, il est utilisé pour prouver un navire délirant. Le garçon a eu une semaine difficile ? ? (@taepov95) 25 septembre 2022

Gurumi a divulgué une photo de Yeontan, le chien de Taehyung, qui aurait été prise par Jennie à la mi-juillet pic.twitter.com/1atGF5i2rk ?? (@bobatealovr) 25 septembre 2022

Comme il n’y a aucune déclaration officielle de qui que ce soit, les expéditeurs de Taennie et d’autres s’en donnent à cœur joie sur les réseaux sociaux. La rappeuse Blackpink Jennie Kim est occupée par les promotions de Pink Venom. D’autre part, Kim Taehyung travaille sur son premier album solo.