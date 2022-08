BTS X VMAs : les ARMYs font pleuvoir l’amour sur Jungkook malgré la défaite de Summer of Song pour la gauche et la droite [View Tweets]

L’ARMÉE se réjouit ce BTS alias Garçons Bangtan ont remporté le titre de groupe de l’année aux VMA de cette année en battant Blackpink, Imagine Dragons, Soie Sonic et d’autres. Il y avait beaucoup d’autres catégories dans lesquelles BTS était nominé, mais le groupe de garçons en a raté certaines. Golden Maknae de BTS, Jungkooka été nominé pour Song of Summer pour son single collaboratif Gauche et droite avec Charlie Puth. Cependant, Jack Harlow a remporté le trophée de première classe. Néanmoins, les ARMY sont super ‘Fier de Jungkook.’

Fier des tendances Jungkook sur Twitter

Ainsi, depuis l’annonce des résultats des MTV VMA, BTS ARMY célèbre la victoire de BTS pour le groupe de l’année. Et en même temps, BTS ARMY et Jungkook stans comblent le petit d’amour. Son single Left and Right n’a peut-être pas gagné, mais les ARMYs sont fiers car il est devenu le premier acte coréen à être nominé pour la catégorie Song of Summer aux VMA. Left and Right de Jungkook et Charlie Puth a conquis beaucoup de cœurs et est toujours l’un des numéros pop préférés de ces derniers temps. Découvrez ARMY consolant et se sentant fier de Jungkook ici:

Ces deux… ont travaillé extrêmement dur. Je suis absolument fier de Jungkook. Il a travaillé si dur avec Charlie pour créer une chanson incroyablement incroyable. Tellement FIER de vous deux !! Ne vous inquiétez pas Jungkook..votre temps est plus tôt que vous ne le pensez. Et nous serons tous là pour vous soutenir jusqu’au bout !!!! pic.twitter.com/VCVxouFYs5 Taekook pour toujours ?? ? (@reeseepeecy2) 29 août 2022

Tellement fier du premier et du seul soliste coréen à avoir été nominé aux VMA. L’avenir de Jungkook est incroyablement prometteur. ?????? ????????? ????????? (@GoldenJKUnivers) 29 août 2022

PROUD OF JUNGKOOK est désormais tendance ? On est très fier de toi Jungkookie ? pic.twitter.com/ky7VyqHndt ???? ” | ” (@_RapperJK) 29 août 2022

Jungkook félicitations pour votre 1ère nomination. ce ne sera pas votre dernier. Vous obtiendrez de nombreuses nominations et victoires de récompenses plus honorables ! Vous continuez à toujours nous rendre fiers! & Charlie tu méritais un prix pour gauche et droite !! Chanson incroyable et définitivement la chanson de l’été ! ???? ” | ” (@_RapperJK) 29 août 2022

Toujours fier de tous ceux qui ont voté pour Jungkook. Left And Right est notre CHANSON DE L’ÉTÉ Merci de votre aide! ? pic.twitter.com/hp7q5xIjIi Jungkook Asia.97 STREAM gauche et droite (@JungkookAsia__) 29 août 2022

Jungkook ne gagne pas la chanson de l’été, c’est que certains bs et bts perdent ces autres catégories .. peu importe. C’est fait et terminé. Nous avons fait de notre mieux et je tiens à remercier toutes les ARMÉES qui ont voté et travaillé dur malgré le fait que des choses louches se passaient. ARMYs, nous avons bien fait. BTS serait fier de nous Mou ? (@130613destin) 29 août 2022

Peu importe qu’ils aient gagné ou non BTS a ouvert la voie LÉGENDES BTS DOMINATION MONDIALE BTS JE SUIS TELLEMENT FIER DE TOI JUNGKOOK BTS BTS BTS BTS EST LE GAGNANT pic.twitter.com/ij1571qVzH Eun Moule ARMY / TeamMOTS (@EunMoule) 29 août 2022

JE SUIS TELLEMENT FIER DE TOI JUNGKOOK ??? On t’aime infiniment ???? pic.twitter.com/PgLwh5VNs3 Jungkookie (@army_forever199) 29 août 2022

une remise de prix louche et truquée ne va pas évaluer à quel point la gauche et la droite se sont bien comportées, incroyablement fières de jungkook et de sa première collaboration solo ? il est toujours le premier soliste coréen à être nominé et il y a tellement plus en réserve pour lui pari ting ting ball (@perfectboykoo) 29 août 2022

Je suis tellement fier de Jungkook et de tous les fans de Jungkook comme ? Nous n’avons jamais eu AUCUNE histoire de payer et de manipuler quelque chose juste pour laisser notre favori gagner. Tout cela a été payé avec un travail acharné. Je suis tellement tellement tellement fier de la façon dont nous travaillons et cela seul en dit long. Jungkook a bien construit son fandom Lord Jeon ‘Nominé VMA’ Jungkook Janz (@10_10_11_1_code) 29 août 2022

toujours et toujours aussi fier de jungkook ?pic.twitter.com/RtXyEQ7DoY ange (@jeonsns) 29 août 2022

BTS remporte le groupe de l’année aux VMA

Les MTV VMA sont partout Nouvelles d’Hollywood aujourd’hui. BTS a été nominé pour le prix du groupe de l’année aux MTV Video Music Awards cette année. Et pour la 4e fois consécutive, BTS a remporté le trophée en battant d’autres groupes acclamés. Cette année, BTS a battu Blackpink, Silk Sonic et Imagine Dragons. Les autres groupes nominés pour le groupe de l’année aux MTV VMA étaient City Girls, Foo Fighters, M neskin et Red Hot Chili Peppers.

Le single Left and Right de Jungkook et Charlie Puth serait basé sur une histoire d’amour entre garçons. Charlie avait apparemment confirmé la théorie. Pendant ce temps, Jungkook a laissé tomber son Photo Folio il y a quelques jours. Il est absent des réseaux sociaux depuis un moment maintenant.