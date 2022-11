BTS X MAMA 2022 : le groupe remporte l’album de l’année pour preuve ; JHope remporte le prix de l’artiste masculin le plus populaire

JHope, alias Jung Hoseok, membre du BTS, est l’attraction phare de MAMA 2022. Il a déjà remporté le prix de l’artiste le plus populaire de l’année. BTS ARMY se réjouit de la preuve qu’il a remporté l’album de l’année. L’album, qui est une anthologie, a valu à BTS son 69e Daesang. Cela fait de BTS le groupe avec le plus grand nombre de Daesangs dans l’histoire de la musique K-Pop. J-Hope a fait sensation sur le tapis rouge en entrant vêtu d’une chemise en soie au décolleté plongeant. ARMY est devenu fou en voyant sa poitrine nue. Le chanteur de Jack In The Box est censé se produire dans un certain temps.

Dans son discours, JHope a remercié ARMY et a déclaré qu’il ne savait pas s’il méritait le prix. Il a déclaré qu’il avait accepté le prix en sachant qu’il était récompensé pour un nouveau défi. Selon @bora_twts, il a déclaré: ” JITB est vraiment un album qui contient tout de moi tel quel. C’est un album qui contient mes pensées que j’avais lors de la promotion en tant qu’équipe et en tant que j-espère de mon équipe qu’un jour je montrerai toi ça.”

SUGA, membre du BTS, a également trouvé son nom dans le meilleur solo de performance de danse avec la chanson PSY That That. La nuit s’est avérée excellente pour BTS et le fandom ARMY.