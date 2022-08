BTS x Bad Decisions : Jimin vient-il de réagir lorsque Benny Blanco recrée son look violet Dynamite ? Vérifier le tweet

La chanson Bad Decisions de BTS x Benny Blanco x Snoop Dog est sortie. La chanson parle des BTS ARMY et à quel point ils sont fous des garçons. C’est du moins ce que montre la vidéo où Benny Blanco est présenté comme un BTS ARMY passionné. La vidéo est hilarante et il y a des parties qui ont laissé les ARMYs hurler de rire. Nous pouvons voir Benny Blanco recréer l’apparence de BTS à partir de leurs clips à succès. Maintenant, nous avons vu des fans de BTS vêtus de costumes de Black Swan, ON et même de Super Tuna pour des concerts de BTS. Benny Blanco est vu dans une tenue violette similaire à celle que Jimin portait dans le MV officiel de Dynamite.

Maintenant, Jimin a vu ce clip et a réagi de la même manière. On dirait que Jimin s’est connecté depuis son iPhone, c’est pourquoi Twitter Web App est désormais à la mode sur les réseaux sociaux. Il y avait une blague selon laquelle Jimin avait supprimé Twitter de son téléphone.

.@BTS_twt il n’y a qu’un seul Jimin mais au moins j’ai fait de mon mieux ? pic.twitter.com/HFA6mFx4x0 Benny Blanco (@ItsBennyBlanco) 5 août 2022

La chanson est une chanson d’été et elle est déjà à la mode. Benny Blanco est un auteur-compositeur et producteur de musique américain. ARMY est devenu fou après avoir posté une vidéo demandant à Jungkook, Jimin, V et Taehyung s’il pouvait rejoindre le groupe. Ils ont dit qu’ils pouvaient tout au plus faire une chanson ensemble. Jimin est à la mode pour sa prononciation parfaite en anglais et ses lignes dans la chanson.

PARK JIMIN JE VOUS VEUX TOUTE LA NUIT ! Piki (@PriyankaNongkh1) 5 août 2022

Je ne peux pas m’arrêter d’écouter ! La voix de Jimin est incroyable, sa prononciation anglaise est si précise et sonne si sexy#BadDecisionswithBTS #Mauvaises décisions #JIMIN https://t.co/jfBrq1smfl DawnieJiminie (@DawnieJiminie) 5 août 2022

[I want your love?] Je te donnerai tout mon amour, mon cœur, ma tête, mes poumons, mon tout !? [So give me all your kisses?] OMG Jimin je t’enverrai mes bisous non seulement lundi, mardi, mercredi mais toute la semaine !?? Prenons de mauvaises décisions ensemble !!?? pic.twitter.com/bDFUnbQXXa VOTER POUR JIMIN / #WithYouJiminOST (@voteforpjm) 5 août 2022

Le contour vocal de Jimin est le plus unique car vous pouvez facilement distinguer sa voix même lorsque 5 autres chanteurs chantent également. Et son accent anglais s’est tellement amélioré que c’est fou qu’il s’améliore encore alors qu’il est déjà le meilleur. Fier de lui pic.twitter.com/5ScSYVwcgF NooR ? (@forsolistJM) 5 août 2022

PAS DE PUEDO MARTHAS !!! Esto es muy setxi ?? ?SEOKJIN : “Donc donne-moi tous tes bisous, je te veux lundi, mardi, mercredi bébé tous les soirs” [Dame todos tus besos, te quiero el lunes, martes, mi rcoles, baby todas las noches] #Mauvaises décisions #JIN #BTSJIN pic.twitter.com/5yYycA16X5 Seokjin Officiel (@SeokjinOficial) 5 août 2022

“Viens un peu plus près, ne me fais pas attendre” – seokjin pic.twitter.com/trwKpqxCtD Archives des citations bts (@btsqtsarchive) 5 août 2022

Eh bien, les membres du BTS vont maintenant s’occuper du concert de Busan, qui est censé avoir lieu en octobre 2022. Tous les membres organiseront un concert de groupe qui fait partie de la candidature pour l’Exposition universelle 2030. Ils pourraient également se rendre à Doha. , Qatar pour se produire à la FIFA.