BTS X Bad Decisions : ARMY pas content du MV de Benny Blanco ft Snoop Dogg et Bangtan Boys ? [View tweets]

BTS X Snoop Dogg et Benny Blancc’est Mauvaises décisionsle clip de et la chanson est sortie ! Et le MV de Bad Decisions est différent du reste des clips de BTS. Ligne vocale de BTS – Jin alias Kim Seokjin, Jimin alias Park Jimin, Taehyung alias Kim Taehyung et Jungkook alias Jeon Jungkook – collaborent pour la première fois avec Benny Blanco et Snoop Dogg pour un numéro pop. Bien que la chanson soit assez accrocheuse et facile à suivre, il semble BTS ARMÉE n’est pas si heureux avec le MV. Il y a des réactions mitigées à BTS X Bad Decisions avec Benny Blanco et Snoop Dogg.

BTS X Mauvaises décisions X Benny Blanco X Snoop Dogg

Ainsi, le MV (clip vidéo) de Bad Decisions présente Benny Blanco en tant que fan de BTS, une BT ARMY. Il a hâte d’assister au concert des Bangtan Boys. Il a toute sa chambre pleine de produits dérivés de BTS, de photos, de cartes postales, d’affiches, etc. La vidéo montre Benny Blanco se préparant pour le concert. Il s’habille en violet, fabrique une pancarte violette pour encourager les garçons et prépare un gâteau violet à emporter au stade. Cependant, il reste coincé dans la circulation. Le gâteau est détruit et Benny Blanco est vu s’enfuir vers le stade où il est arrêté par l’agent de sécurité qui lui révèle qu’il a 28 heures d’avance. Il essaie de négocier avec la sécurité en disant qu’il veut avoir la meilleure place. L’homme de la sécurité le chasse en disant qu’il a un siège assigné. À la fin, Benny Blanco est vu assis devant la porte en attendant que le concert de BTS ait lieu au lieu de rentrer chez lui. Snoop Dogg fait aussi des apparitions entre les deux et il est bon. Découvrez le MV ici :

BTS ARMY pas content du MV de Bad Decision ?

Eh bien, BTS ARMY a une réaction mitigée au clip de Bad Decisions avec Benny Blanco et Snoop Dogg tandis que Jungkook, Jimin, Taehyung et Jin ont fourni des voix à la chanson. BTS fait des apparitions mais uniquement dans des affiches, des taies d’oreiller et un aperçu de Dynamite MV pour la majeure partie. Benny a présenté la vie d’une ARMY, en quelque sorte. Alors que certains l’ont trouvé divertissant, d’autres expriment leurs appréhensions à propos du clip vidéo de Bad Decisions. De nombreux BTS ARMYs ont demandé si les Bangtan Boys – Jin, Jimin, V et Jungkook – avaient regardé le MV avant sa sortie. Les mauvaises décisions vont être une grande tendance dans Nouvelles d’Hollywood aujourd’hui. Découvrez les tweets ici :

Nous avons été clownés tout au long du mv ??? nous avions raison depuis le début, il est si peu sérieux. Les paroles et le mv envoient deux messages différents cependant ? j’adore quand même !!! ?https://t.co/l5Ph3LYWpu JINonysus (@magicjinshop) 5 août 2022

le mv est tellement pas sérieux ? ange mauvaises décisions (@jeonsns) 5 août 2022

BTS n’a probablement pas vu le MV avant sa sortie ? Nath ? (@CharNatBTS) 5 août 2022

Oh ? qu’en est-il du mv ?? v (@997xv) 5 août 2022

comment ont-ils accepté la sortie du mv.. sofia ? FIER KAZU HAVER (@ittoluvvr) 5 août 2022

Ma réaction au MV quand je n’y ai pas vu les membres du BTS !!! ? J’ADORE la chanson quand même !! ??????? #Mauvaises décisions #BTS @bts_twt pic.twitter.com/BjmhoizP1L Kathy_OT7_4Vie ? (@HOTchapter2) 5 août 2022

vous vous attendiez vraiment à des bts dans le mv ?? après ces bandes-annonces maladroites et peu sérieuses ? amant jikook #1 (@jksvoids) 5 août 2022

Yo Benny n’avait pas à nous appeler comme ça dans le mv (@min_ji_a_) 5 août 2022

Mon avis exactement !!!! ?? Le MV https://t.co/1LpGkBg37J SioMai Kim (@MVJimKoo) 5 août 2022

mec… LE MV ??? je me sens agressé HAHAHAHHAHAHA et oui, on a un bop ici ?? #Mauvaises décisions #BadDecisionswithBTS @BTS_twt https://t.co/PP2A3oLPHC Gisèle (@GiselS25) 5 août 2022

Où étaient les garçons BTS dans le MV de Bad Decision ? Bien sûr, c’est un hommage à BTS et à l’armée, mais ils auraient pu au moins montrer quelques secondes des garçons en train de chanter puisque c’est une collaboration. J’ai attendu plus de 4 minutes pour qu’ils apparaissent dans le MV. ? roge (@rogedula1) 5 août 2022

Voici quelques réactions dans lesquelles BTS ARMY a trouvé le MV divertissant :

La chanson est trop bien j’adore ?? Benny nous représente vraiment les ARMYs et le MV est tellement drôle ??? #Mauvaises décisions #BadDecisionswithBTS #bennyXBTSXSnoopDogg Bangtanite (@bangtanite_1306) 5 août 2022

ok mais le MV est mignon quand même. c’est juste l’expérience générale de l’ARMÉE Alma PRF (@calicocat1310) 5 août 2022

La chanson est tellement bonne et le MV est hilarant. Aimer la chanson. Je viens de l’acheter. Moins aller. Faisons-en un succès Oo (@03Kor1) 5 août 2022

le mv est discutable mais la chanson est un banger hugh jas ?? (@JlNT0NIC) 5 août 2022

la vidéo musicale #BadDecisionswithBTS C’est si bon!! Le MV est tellement drôle ? J’adore ça, je sens que l’armée de Manu peut s’identifier à la pièce Robin Rodriguez (@robinRo75155202) 5 août 2022

Je viens de regarder le MV ?? C’est hilarant. S’il est en avance, alors alignez-vous dans la ligne de produits dérivés ? ?Ippi ??? (@ippihobihobi) 5 août 2022

le mv ????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? deyy (@deyarchivez) 5 août 2022

la chanson est tellement allumée et le MV m’a rendu la respiration sifflante ? Tresé (@gyu2tz) 5 août 2022

Il y a quelques semaines, Jungkook a collaboré avec Charlie Puth pour Left and Right. Il y avait Jungkook dedans. Charlie avait révélé que Left and Right était un clip de Boy Love. La communauté LGBTQ ARMY était super contente.