BTS Vlog: la sculpture sur bois de SUGA alias Min Yoongi réaffirme son étiquette idéale de «matériel de mari», ARMY dit, «Pronom du mariage» [Read Tweets]

La série BTS Vlog s’est terminée avec celle de SUGA alias Min Yoongi. Prenant congé de son atelier, il se dirige vers un atelier de sculpture sur bois où il montre ses talents de menuisier. C’est un fait connu qu’il s’intéresse beaucoup aux intérieurs. BTS ARMY se souviendra de l’épisode Run BTS où il parlait de lambris. Le rappeur, auteur-compositeur et producteur de musique a un amour pour l’architecture. Il a expliqué à quel point il aimait voir le travail de l’architecte espagnol Antoni Gaudi, père du modernisme catalan. Il semble qu’il ait également aménagé les espaces dans le dortoir du BTS. La cuisine des garçons avait des étagères, etc. fabriquées par SUGA.

Min Yoongi a fabriqué sept planches à découper, une pour chaque membre. Certains d’entre eux avaient la forme d’une baleine. C’est un fait connu que chaque membre du BTS sait cuisiner un peu. Il a fabriqué des planches à découper parfaites alors qu’il travaillait dans l’atelier vêtu d’un t-shirt Fear Of God. La simple chemise blanche coûte près de Rs 25 000. Eh bien, BTS SUGA alias Min Yoongi est connu pour son amour pour la marque avec Namjoon. ARMY est aux anges. Ils pensent que ce vlog a de nouveau réitéré que SUGA alias Min Yoongi est la quintessence du gars parfait pour le mariage. Le sentiment Marry Me Yoongi a refait surface et comment.

Matériel de mari parfait Min Yoongi.. https://t.co/y4QyrpOFRG Tuto ??? (@tutu_bts7) 20 août 2022

comment trouver un mari comme min yoongi, comment épouser min yoongi allié ? (@kooschocomole) 20 août 2022

beaucoup proposeront à nouveau à Min Yoongi après son vlog. Il est vraiment le matériau du mari. Stanning bts fait votre standard pour les hommes dysamber7 (@dysamber) 20 août 2022

oublier abt petit ami matériel min yoongi est littéralement MATÉRIEL DE MARI pic.twitter.com/HpV87wX2iG bière ? (@BANGTANDLARIES) 20 août 2022

Je viens de terminer le vlog et tout ce que j’ai à dire, c’est : min yoongi est la quintessence du matériel de mari et je suis tellement amoureux ?????? hays ? (@cyphertaegis) 20 août 2022

mari certifié min yoongi https://t.co/HAARIbFypp Chanel (@curatedbyjimin) 20 août 2022

C’est pourquoi Min Yoongi est mon briseur de préjugés, il est très mari et sait beaucoup de choses. Je veux l’avoir. Yoongi m’épouser ? pic.twitter.com/opdSbOW2yi BTS : Les Rois Légendaires ? (@BTSthe7Kings) 20 août 2022

Les membres du BTS RM, SUGA, Jimin, Jin, J-Hope, Taehyung, Jungkook ont ​​​​épaté les gens avec leurs vlogs. SUGA alias Min Yoongi a révélé qu’il avait déjà fabriqué des meubles. Il semble que sa maison à Séoul ait de beaux intérieurs.