BTS : V, Jungkook, Jimin, J-Hope et plus – Connaître les secrets les mieux gardés des Bangtan Boys

Le groupe de garçons coréen BTS a atteint une énorme renommée. Les sept membres – Jungkook, Jimin, J-Hope, RM, V, Jin et Suga ont leurs fans basés aux quatre coins du monde. Toutes leurs chansons sont un tube. Qu’il s’agisse de l’autorisation de danser sur scène de Dynamite, les membres du BTS dirigent actuellement l’arène musicale et comment. Leurs fans connus sous le nom d’ARMY attendent désespérément leur concert et chaque détail sur les stars devient viral en un rien de temps. Alors pour tous les fans de BTS, voici quelque chose de très excitant pour vous ! Voici un aperçu de certains des secrets et des faits les mieux gardés sur vos membres BTS préférés.

Les différentes voix de RM

Saviez-vous que le chef de groupe Kim Nam-joon, qui s’appelle RM, utilise des voix différentes à des moments différents ? Oui, c’est le secret qu’il avait lui-même révélé une fois. Lorsqu’il s’adresse à un public plus large, il utilise un ton plus élevé et un volume plus fort alors qu’en réalité, sa voix n’est pas très aiguë.

V était un membre caché

Saviez-vous que pendant presque 2 ans, le membre du BTS Kim Tae-hyung alias V a été gardé comme “membre secret” ? Oui, après avoir été découvert par BigHit Entertainment, on lui aurait demandé de ne pas révéler son identité en public. Un autre secret à son sujet est qu’il est ambidextre. Il peut écrire des deux mains.

Jimin allait être Baby G ?

Tel que rapporté par Cosmoplitan, Jimin, membre du BTS, est le seul parmi les sept membres à utiliser son vrai nom. Le rapport indique qu’il était censé recevoir le nom de “Baby G”, mais Dieu merci, cela ne s’est pas produit.

Jungkook et sa peur

L’un des secrets de Jungkook est qu’il aurait peur des micro-ondes. Tel que rapporté par CheetSheet.com, il a révélé une fois qu’il ne sortirait pas de sa chambre lorsqu’il était enfant chaque fois qu’il réchauffait la nourriture. Il pensait que le micro-onde allait exploser.

Le béguin secret de Suga

Maintenant, qui n’a pas le béguin ? Suga le fait bien sûr! Une fois, il avait révélé qu’il avait secrètement le béguin pour l’actrice hollywoodienne Scarlett Johansson. Il a également eu un début difficile où il a dû être livreur pour gagner de l’argent.

J-Hope a poursuivi sa carrière de danseur solo sur BTS

Initialement, J-Hope était sur le point de quitter le groupe BTS pour faire carrière dans la danse. Ce n’est qu’après que Jungkook a pleuré et prononcé un discours émouvant que J-Hope a changé d’avis. Même RM avait informé BigHit Entertainment qu’ils ne pouvaient pas faire leurs débuts avec J-Hope.

Jin quand il se saoule

Dans une interview avec Koreaboo, Jin a déclaré qu’il devenait extrêmement collant lorsqu’il buvait de l’alcool. Il a déclaré que son ” aegyo ” signifiant la jolie démonstration d’affection devient encore plus puissant ! Aussi, saviez-vous que Jin a des doigts hypermobiles ?