BTS’ V alias Kim Taehyung taquine ARMY avec sa photo de muscles sur Weverse ; RÉVÈLE la vraie raison de sa longue absence

BTS V alias Kim Tae Hyung a mis fin à la sécheresse du Weverse il y a quelques heures. Le beau gosse d’une idole a partagé une photo sur Weverse et a interagi avec quelques privilégiés / chanceux BTS ARMYs. Taehyung était l’un des membres les plus actifs sur les réseaux sociaux jusqu’à il y a quelques semaines. Mais au cours des deux dernières semaines, il avait été absent de toutes les plateformes de médias sociaux. Mais maintenant, enfin, Kim Taehyung alias BTS V est de retour, bien que sur Wevers.

BTS V alias Kim Taehyung taquine ARMY sur Weverse

Kim Taehyung, également connu sous le nom de Taetae parmi les ARMY, a partagé une photo sur Weverse. Il semble de la salle de gym à HYBE. V a partagé un selfie miroir. On le voit dans un t-shirt rouge, une casquette et des chenilles noires. Son visage est caché derrière son téléphone et le masque. Taehyung semble travailler ses muscles, semble-t-il. Le chanteur de Run BTS et Yet To Come a légendé sa photo en disant : “Dernière mise à jour”. La publication Instagram de BTS V va être une grande tendance dans Hollywood News. Découvrez le post Weverse de Kim Taehyung ici:

ARMY taquine Taehyung en retour; ce dernier révèle la raison de son absence

Dès que BTS V alias Kim Taehyung a partagé son message, les ARMY ont commencé à commenter son message. Ils lui ont demandé de montrer ses muscles et lui ont posé des questions sur son entraînement. Et BTS V a également révélé la raison de son absence de Weverse. Lorsqu’une ARMY a commenté en disant qu’il lui manquait, Taehyung a révélé qu’il avait oublié son mot de passe Weverse. Eh bien, ça arrive à tout le monde Taetae. Découvrez les tweets ici.

OP : S’il vous plaît, montrez-nous (vos) muscles hehe ?: Je vais aller manger des protéines (maintenant) ????? pic.twitter.com/tDzb2ToYxe TTP (@thetaeprint) 17 août 2022

[WEVERSE] OP : Kim Taehyung, tu m’as manqué… ?: J’avais oublié mon mot de passe Weverse ? pic.twitter.com/OQ7Ah6Ugvn TTP (@thetaeprint) 17 août 2022

Dans d’autres nouvelles, BTS V a fait la une des journaux pour son apparition au défilé de mode de Céline avec Park Bo Gum et Lisa de BlackPink. Il a ensuite figuré dans un vlog de lecteur, tout seul. Taehyung et l’autre ligne vocale de BTS (Jin, Jimin et Jungkook) ont collaboré avec Benny Blanco et Bad Decisions de Snoop Dogg. BTS V a également été vu sur Run BTS qui a fait son retour mardi (16 août 2022). Enfin, il travaillerait sur son album solo.