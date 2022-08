BTS V alias Kim Taehyung se fait appeler “oncle” par un enfant, et la réaction de Jimin est relatable AF [Watch Video]

Les fans de BTS attendent toujours avec impatience le livre spécial Memories et ce n’est pas différent cette fois. Le DVD Souvenirs de 2021 est sorti et les fans sont occupés à partager des clips. Nous avons eu beaucoup d’images de la réalisation de la vidéo de danse pour Permission To Dance. Ils ont tiré près d’un ancien aérodrome. Dans la vidéo, on peut voir un couple d’enfants. ARMY se souviendra de la scène où deux enfants lâchent des ballons violets avec Jimin et Kim Taehyung à leurs côtés. Les fans de BTS sont ravis d’une vidéo où BTS V, alias Kim Taehyung, tend un cadeau à l’enfant. Il semblerait qu’il ait préparé un cadeau pour le petit afin de le féliciter pour son bon travail dans la vidéo.

Nous pouvons voir le gamin dire Merci Oncle à V. Jimin ne peut pas contrôler son rire en voyant que Kim Taehyung est devenu un Samchon (Oncle) maintenant d’un oppa ou d’un hyung. C’est tellement pertinent. Le gamin est le fils de Lumpens qui a réalisé toutes les vidéos de BTS.

Pas Jimin qui perd la tête parce qu’ils ont appelé Tae oncle. Je comprends le sentiment? https://t.co/9rC6m20PzU Hanam ?? (@Hanam951) 20 août 2022

Jimin fond à la mention de mon oncle aussi pic.twitter.com/9fqwiUd9mL laura (@soothingtae) 20 août 2022

jimin ayant une crise existentielle à propos d’être appelé oncle ??? pic.twitter.com/t74hFvUtse ? (lent) (@kimtxhyngvie) 20 août 2022

La façon dont Jimin a été stupéfait par “oncle” ???? si adorable ? . ? . ! JE . ?? (@7lovelies) 20 août 2022

Oncle Jimin et V ?????????????? ?? ?????? (@purple7btterfly) 20 août 2022

Le gamin a attiré l’attention des ARMYs. Il y a une vidéo où l’on peut voir Jungkook le ramasser et marcher. Les fans sont devenus gaga devant le joli papa avatar du Golden Maknae. Le petit bonhomme vit sûrement sa meilleure vie.

Si jungkook devenait papa il amènerait son enfant à l’école comme ça ?pic.twitter.com/aYaHTQkZS9 ?PREUVE? (@SceneryBegin123) 20 août 2022

ce clip de jungkook portant l’enfant est la chose la plus précieuse de tous les temps, s’il vous plaît, c’est si mignon ? @BTS_twtpic.twitter.com/EsmOa4xZdC Ari (@Ari29407997) 20 août 2022

BTS et leurs moments avec les enfants ont une base de fans distincte en eux-mêmes. La ligne maknae aime énormément les enfants. Jungkook, Kim Taehyung et Jimin aiment être entourés d’enfants. BTS V a également déclaré qu’il voulait avoir 3 à 5 enfants à lui.