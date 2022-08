BTS V alias Kim Taehyung poursuit Wooga Squad à travers la patinoire dans le dernier épisode de In The Soop Friendcation; ARMY jaillit de leur lien [View Tweets]

Le dernier épisode de Dans l’amitié Soop avec BTS V alias Kim Taehyung, Park Seojoon, Park Hyungsik, Choi Woo Shik et Peakboy tombé il y a quelques heures. BTS ARMÉE est toujours sous le choc du fait qu’il n’y aura plus d’épisode In the Soop ft. Wooga Squad. Cela dit, In The Soop Friendcation était sain. Ils se sont amusés et ont eu des conversations sincères entre eux. ARMY devient fou sur le Équipe Wooga aller patiner à la patinoire. Et devinez quoi ARMY, V ne sait toujours pas skater. C’était amusant dans l’ensemble.

Dans le Soop Friendcation : Wooga Squad fait du patin à glace.

Park Seojoon et Park Hyungsik sont des pros du patinage sur glace et, par conséquent, ils étaient assez à l’aise sur la patinoire. Taehyung et Wooshik étant les moins expérimentés ont un peu lutté tandis que Peakboy était un peu mieux étant un peu plus expérimenté que les deux. C’était amusant de les voir jouer sur la patinoire, être des enfants et profiter pleinement de leur temps libre. Ils ont également commencé à donner des performances en solo sur la patinoire, comme certains Disney Princes. BTS V alias Kim Taehyung à la poursuite de la Wooga Squad – Peakboy, Choi Woo Shik, Park Seojoon et Park Hyungsik.

L’ARMÉE ne peut pas arrêter d’être obsédée par la Wooga Squad baby-sitter BTS V

BTS V alias Kim Taehyung est le maknae de la Wooga Squad. Il est le plus jeune des cinq d’entre eux et par conséquent, le reste des hyungs adorent V comme leur petit frère. Ils prennent soin de lui, le chouchoutent et le bébé tout le temps. Même lorsque Taetae tâtonnait sur la patinoire, les membres de la Wooga Squad ont essayé de retenir leur rire et d’encourager leur petit. Découvrez les réactions des ARMYs à la même chose ici:

Taehyung essaie d’attraper tout le monde en faisant du patin à glace… il est tellement adorable. Remarquez qu’il a dit que seul le patinage sur glace avait prospéré. Il est si bon pour ramasser les choses rapidement!#IN_THE_SOOP #Friendcationep3 pic.twitter.com/NSeYFZnAeH Taehyung Inde | ?par V (@Taehyung_india_) 12 août 2022

Maintenant que In the Soop Friendcation est terminé, il est temps de voir ce que Taehyung a à offrir. Son vlog est déjà sorti, ce qui était aussi très amusant, offrant une esthétique comme toujours. Les ARMYs attendent son album solo. V avait révélé qu’il y travaillait très dur et qu’il était en train de le faire. Espérons qu’il sorte bientôt son album solo. Dans d’autres nouvelles, Taehyung a chanté pour Benny Blanco et Bad Decisions de Snoop Dogg aux côtés de Jimin, Jin et Jungkook.