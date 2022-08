BTS’ V alias kim Taehyung et le dernier épisode de In The Soop Friendcation de Wooga Squad pour avoir des conversations plus amusantes et profondes [Watch]

Dans l’amitié Soople dernier épisode mettant en vedette BTS V alias Kim Tae Hyung et le Escouade Wooga membres composés de quatre célébrités sud-coréennes populaires sont tombés sur Disney Plus Hotstar il y a quelques heures. Et ce fut un épisode émouvant avec les garçons parlant de l’année qui s’est écoulée et de la façon dont ils aimeraient passer leur 2022. BTS V alias Kim Taehyung est devenu émotif tard dans la nuit tandis que le reste des membres de la Wooga Squad – Park Hyungsik, Park Seojoon, Choi Woo Shik et Peakboy l’a réconforté avec des câlins et des mots.

Dans le dernier épisode de In The Soop Friendcation mettant en vedette Taehyung, Peakboy, Wooshik, Seojoon et Hyungsik, nous verrons les garçons profiter au maximum de leur dernière nuit à Goseong. Ils iront enfin à la patinoire ensemble. BTS V alias Kim Taehyung affichera son numéro d’équilibre. Eh bien, il semble qu’il se soit amélioré après la vidéo de patinage à roulettes Dynamite. Seojoon semble aussi aimer patiner sur la patinoire. Tard dans la nuit, les garçons décident de ne pas dormir. Ils s’assoient dans un coin et parlent jusqu’à l’aube. Il semble que In The Soop Friendcation se terminera avec des boissons, de la nourriture et de nombreuses conversations significatives. Il viendrait un moment où Taehyung, Hyunsik, Wooshik, Seojoon et Peakboy parleraient du moment où ils pourraient repartir ensemble pour un tel voyage.

Le lien de la Wooga Squad vous touchera. Cela vous rappellera vos BFFs/Squad et les fera manquer plus fort. Les garçons – Seojoon, Wooshik, Peakboy, Hyungsik et Kim Taehyung apprécieront un délicieux repas préparé par eux tous. Leurs conversations seront remplies de rires et d’émotions et cela vous fera sourire, ARMY. Regardez la vidéo ici :

BTS en pause

Eh bien, on dit que BTS est en pause mais en réalité, les garçons – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook, abandonnent beaucoup de contenu en solo et certains avec des unités. L’ARMÉE est très occupée à regarder les BTS dominer les cœurs dans le monde de la pop. En ce qui concerne l’activité du groupe BTS, Run BTS reprend à partir du 16 août, à nouveau tous les mardis.