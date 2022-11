BTS: V alias Kim Taehyung et Jungkook sont les champions de la tendance Run BTS TikTok; Big Hit Music révèle ses talents cachés

Numéro BTS Run BTS est l’une des chansons virales de l’année. La chanson faisait partie de l’album Proof mais BTS n’a pas fait de vidéo pour la même chose. Mais ils ont livré une performance incroyable sur la chanson lors du concert Yet To Come à Busan. Depuis lors, nous avons la tendance Run BTS TikTok. Presque tous les groupes de K-Pop ont relevé le défi. Chez HYBE, on a vu aussi les filles de New Jeans et Le SSeraffim relever le défi. Des groupes de garçons comme SEVENTEEN et Enhypen l’ont également fait. Aujourd’hui, Big Hit Music a montré la vidéo de Jungkook et BTS V alias Kim Taehyung.

Il semble que la vidéo soit réalisée par Kim Taehyung tandis que le montage a été réalisé par Jungkook. Ce n’est un secret pour personne que Jungkook aime filmer et éditer des vidéos. Il avait réalisé de nombreuses vidéos dans le cadre de son entreprise Golden Closet Films. La nouvelle vidéo a rendu fous les fans de TaeKook. Découvrez quelques-unes des réactions d’ARMY…

Kim Taehyung était récemment à Paris depuis près d’une semaine. Personne ne sait pourquoi il est allé là-bas. Jungkook a obtenu sa première scène en solo à la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Sa chanson, Dreamers est un succès mondial. C’est à égalité avec le Waka Waka de Shakira.