Le groupe pop sud-coréen BTS est un phénomène culturel pop avec des millions de fans à travers le monde et ces fans gardent un œil sur chaque détail des sept membres du groupe K-pop à savoir RM, V, Jin, Suga, J -Hope, Jimin et Jungkook. Et maintenant, les dernières photos de V alias Kim Tae-hyung ont mis les fans de BTS, connus sous le nom d’ARMY, en émoi.

Kim Tae-hyung a posé pour le magazine de couverture de Vogue Korea et a partagé ses photos sur son compte Instagram. Ses photos, dans lesquelles il avait l’air sensuel, sensuel et magnifique, se sont rapidement répandues comme une traînée de poudre sur Internet. Les membres du BTS n’ont pas pu garder leur calme et ont réagi à ces photos sur Twitter.





Le compte Twitter officiel de Vogue Corée a écrit que le magazine de mode commandera trois ” couvertures surprises ” dans son tweet qui disait : ” V de BTS est toujours frais et étonnant. Sortie de la couverture surprise du numéro d’octobre de V et Vogue Corée. * Un cadeau pour le public de Vogue ! En plus des couvertures publiées la semaine dernière, trois ‘Couvertures Surprises’ supplémentaires de V.”

Un fan de BTS a tweeté, “Kim Taehyung V FOR VOGUE KOREA V ICON OF AN ERA”, un autre a écrit, “J’aime la manière sur la couverture d’un magazine Vogue, la lettre V est mise en évidence. Oui, et même en taille double, il s’est avéré être un double “V” !!!”. Un autre tweet disait: “J’ai commandé toutes les couvertures maintenant… j’attends et j’ai hâte de les posséder”.







Kim Tae Hyung V POUR VOGUE CORÉE

V ICÔNE D’UNE ÉPOQUE

OMG – Evan (@Evanmmy8) 14 septembre 2022

J’ai commandé toutes les housses maintenant… j’attends et j’ai hâte de les posséder… #KimTaehyung #BTSV– deartaetae (@dearjames0801) 14 septembre 2022

J’aime bien le passage sur la couverture d’un magazine Vogue, la lettre V est mise en valeur. Oui, et même en taille double, il s’est avéré être un double “V” !!!#TAEHYUNGxVOGUE #V #taehyung pic.twitter.com/ydRtd42p2z— 14 septembre 2022

Nous sommes tellement reconnaissants pour ce cadeau. Cela dépasse notre imagination. Merci @VogueCorée pour aimer autant notre Taehyung ! Borahé — aloj (@anjzelaloj) 14 septembre 2022

Récemment, il y avait des rumeurs selon lesquelles V sortait avec Jennie Kim du groupe de filles sud-coréen BLACKPINK. Selon un reportage de News 18, les agences musicales HYBE et YG Entertainment ont réagi à ces rumeurs et ont publié une déclaration dans laquelle elles ont déclaré : “c’est difficile à confirmer car c’est la vie privée de l’artiste”.