BTS V aka Kim Taehyung et la diva Blackpink Jennie Kim chillent ensemble à Paris ? Les fans spéculent sur une vidéo virale

L’année dernière, les rumeurs selon lesquelles BTS V alias Kim Taehyung et la rappeuse et chanteuse Blackpink Jennie Kim seraient un « couple » ont fait le tour comme une traînée de poudre. Cela s’est produit après qu’une poignée de Gurumiharibo ait partagé des photos d’un prétendu voyage sur l’île de Jeju. De plus en plus de photos présumées ont commencé à faire le tour des réseaux sociaux. Les agences des deux icônes de la K-Pop n’ont ni confirmé ni démenti les rumeurs, mais YG Entertainment a déclaré qu’il s’agissait d’une atteinte à la vie privée. Big Hit Music a déclaré qu’il menait une enquête judiciaire à ce sujet. Les expéditeurs du «couple présumé» sont devenus fous sur les réseaux sociaux en vérifiant chaque vêtement et accessoire susceptible de solidifier les rumeurs. Plus tard, ils sont morts.

Nous savons que les membres de Blackpink, Jennie Kim et Rose, assistent au Festival de Cannes. Il semble que BTS V alias Kim Taehyung soit également en France pour un événement Céline à Nice, en France. Maintenant, quelqu’un a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux où il est allégué que le chanteur BTS V alias Kim Taehyung et le rappeur Blackpink Jennie Kim sont vus se promener près de la Tour Eiffel. On les voit marcher au bord de la rivière en s’imprégnant de la beauté des environs. La personne présumée être BTS V alias Kim Taehyung porte un blouson aviateur tandis que la dame porte un pantalon de survêtement et un haut. Des médias coréens comme AllKpop en ont également parlé.

On peut voir que l’homme a une petite moustache et porte une veste rouge. Certains fans ont remarqué que Céline a aussi une veste similaire. On devine que les fans et les expéditeurs des deux groupes doivent attendre une confirmation officielle. Étant donné que la dernière fois, les rumeurs ont duré six mois, nous pouvons nous attendre à beaucoup de choses.