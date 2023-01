BTS : Une nouvelle vidéo de Bangtan Boys montre Jin en train de répéter avec une bouteille d’eau avant le concert de Coldplay ; L’ARMÉE lui manque beaucoup [VIEW TWEETS]

Boys band coréen BTS‘ membre le plus âgé Jin sert actuellement dans l’armée. Jin s’est officiellement enrôlé dans l’armée au mois de décembre de l’année dernière et les six autres membres sont venus le déposer. Les fans connus sous le nom de BTS ARMY lui manquent beaucoup. Alors que les fans continuent de le manquer, une nouvelle vidéo partagée sur YouTube partage des aperçus de son dernier voyage en Argentine où il a interprété son L’astronaute lors du concert de Coldplay. Dans la vidéo, les fans peuvent le voir répéter dans sa chambre d’hôtel avec une bouteille d’eau, jouer à des jeux vidéo et plus encore.

Dans la vidéo, on peut également voir Jin danser sur des chansons comme My Universe, Viva La Vida entre autres au concert de Coldplay. On pouvait également le voir jouer à des jeux vidéo pendant plus de quatre heures avant le concert.

Regardez la vidéo de Jin sur son voyage en Argentine ci-dessous :

BTS ARMY est heureux de voir sa vidéo mais il lui manque aussi beaucoup. Ils veulent qu’il revienne au plus vite. Les fans sont également très impressionnés par sa voix en direct.

Quelque chose à propos de Seokjin nous fait l’aimer de plus en plus NOUS T’AIMONS JIN NOUS VOUS ATTENDONS JIN #JIN #BTSJIN #L’Astronaute #L’Astronaute_Jin @BTS_twt pic.twitter.com/BRqKDZo8cX Bangtan Dee (@DeeVolley) 8 janvier 2023

Eh bien, Jin, tu manques définitivement à tes fans.