BTS : Une ARMÉE visite le fort de Golconda et trouve le fanchant de Jimin et BTS écrit sur le mur ; les photos deviennent virales

BTS est l’un des groupes les plus populaires au monde. Bien qu’ils soient dans l’industrie de la musique depuis environ une décennie maintenant, leur renommée mondiale s’est propagée il y a environ deux ans. BTS compte 7 membres qui sont RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook. Tous les sept membres ont une énorme base de fans en Inde. Et leur fan ARMY a atteint de très loin à travers le pays. L’un des ARMYs a atteint le fort de Golconde, semble-t-il. Oui, tu l’as bien lu.

ARMY repère le chant des fans de BTS sur le fort de Golconda

Hollywood News est en effervescence avec les dernières mises à jour sur BTS. Mais celui-ci est choquant et surprenant. Une ARMY avait partagé une photo d’un magasin d’optique vendant des lunettes. L’affiche ci-dessus présente les photos des sept membres. Les sept membres RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook portent des lunettes de soleil. Et en réponse à cela, une ARMY a déclaré qu’elle avait récemment visité le fort de Golconde et avait découvert que quelqu’un avait écrit sur le mur du fort le nom de Jimin et le chant du fan du BTS. Découvrez le tweet ci-dessous:

Je viens d’hyd et je suis allé récemment au fort de Golconde, c’est ce que j’ai vu sur les murs. Certains ont écrit jiminie pabo et littéralement tout un chant de fan sur les murs du fort qui a 500 ans d’histoire. pic.twitter.com/7XBlVD38at K@Jk wifeyyyy (@Kouzzz7) 22 janvier 2023

L’ARMÉE a également exprimé sa tristesse de voir l’ARMÉE ruiner des sites patrimoniaux et culturels tels que le fort vieux de 500 ans. Quoi qu’il en soit, les membres du BTS abandonnent actuellement leurs projets un par un. RM et J-Hope ont sorti leurs albums. Suga, Jimin et Jin ont abandonné leurs chansons solo. Taehyung Reste à sortir une chanson solo ou son album depuis l’annonce de la pause. Pendant ce temps, Jin s’est enrôlé dans l’armée et cela fait plus d’un mois maintenant. Les membres du BTS se connectent à peine.

En parlant de l’enrôlement militaire, BTS le fera un par un, car leurs horaires complets s’enrôleront dans l’armée. Ils se feront par leur enrôlement obligatoire d’ici 2025. Le groupe se réunira alors à nouveau et poursuivra sa carrière musicale.