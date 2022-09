BTS : Un Jin ivre à l’anniversaire de Jungkook oublie le nom de J-Hope ; vérifiez comment l’armée amusée a réagi

BTS membre Jungkook a fêté ses 25 ans hier. Et le jeune bel homme a mené une session en direct avec le BTS ARMÉE et eu une session de concert karaoké / acapella amusante en ligne. Jungkook a chanté des chansons comme il le fait toujours et a répondu à quelques questions, a honoré la demande de chanson d’ARMY. Il buvait aussi, semble-t-il. Et il est vraiment peu probable et rare que les membres du BTS ne fassent pas d’apparition dans le live des autres membres du BTS. Et c’est ce qui s’est passé hier soir. Membre aîné de BTS, Kim Seokjin alias Jin, a fait une apparition. Jin était un peu ivre. Jin et JungkookL’interaction de pendant le VLive a conquis beaucoup de cœurs.

Jin rend visite à Jungkook le jour de son anniversaire; était un peu pompette

Jin a fait une apparition surprise à la fête d’anniversaire de Jungkook. Il a surgi de derrière le comptoir de la cuisine où il avait été caché jusqu’à ce que Jungkook commence son LIVE. Jin a offert des raisins à Jungkook et a ajouté qu’il ne faisait pas la promotion des raisins de la ferme de son oncle et qu’il passait juste pour les donner tous aux membres. Jin a ensuite proclamé qu’il avait changé d’avis depuis qu’il était tard. Il a partagé que Jungkook était le deuxième membre qu’il avait visité. Le membre le plus âgé de BTS, Kim Seokjin, était très bavard comme d’habitude. Mais cette fois, il était aussi un peu ivre.

Lorsque Jin a partagé qu’il avait bu un verre, Jungkook lui a révélé qu’il avait bu deux verres. Plus tard, Jin a fait croire à Jungkook qu’il avait apporté le gâteau. Jin avait l’intention d’apporter le gâteau mais comme il était trop tard dans la nuit et que toutes les pâtisseries étaient fermées pour la journée. Un peu pompette, Jin a chanté de tout cœur la chanson d’anniversaire de Jungkook qui a également fait semblant d’être très surpris.

BTS ARMY trébuche sur l’interaction de Jin et Jungkook

L’anniversaire de Jungkook VLive est l’une des plus grandes tendances de Hollywood News. ARMY pensait que Jungkook se connecterait la nuit précédente et commencerait son anniversaire avec eux. Mais il n’y avait pas de mise à jour à ce sujet. Mais Jungkook a dirigé le live tard dans la nuit juste avant la fin de son anniversaire. La visite courte mais surprise de Jin était assez loufoque et adorable et elle a gagné beaucoup de cœurs. Jin pensait qu’il serait le seul membre qui viendrait saluer Junkook le jour de son anniversaire, mais il a été perplexe deux fois lorsque Jungkook a révélé que Jimin était passé. Jin a commencé à prendre les noms de tous les membres du BTS et a raté le nom de J-Hope et a pris le nom de Jungkook à la place. C’était un moment adorable de Jin du live. J-Hope et Jimin, tous les deux, étaient passés en personne pour souhaiter à Jungkook de se séparer de Jin. Découvrez les tweets ici :

journée jungkook avec jin ; un point culminant ??? #HAPPYJKDAY pic.twitter.com/Bb7fgQWdy5 pha bonne journée jk ?? (@bemyjinnie) 1er septembre 2022

La façon dont jin regardait jungkook en faisant un vœu 🙁pic.twitter.com/i7dLXRXpIe Shru (@bangtinyboyys) 1er septembre 2022

jin met des raisins sur le gâteau de jungkook ? pic.twitter.com/B829lFhhsx *ava JK DAY!!! (@tpwkjimin) 1er septembre 2022

“Jin est mignon quand il est ivre” pic.twitter.com/EQU5Wl6HrJ (@jinniesarchives) 1er septembre 2022

jin chante joyeux anniversaire à jungkook ? pic.twitter.com/c2Pc7vSzzy vale (@kkukstudio) 1er septembre 2022

“n’êtes-vous pas jungkook” jin est si drôle s’il vous plaît? pic.twitter.com/xvrUcO02to lau (@jvnggkuk) 1er septembre 2022

jin a offert des raisins à jungkook ?? pic.twitter.com/cUOMuGgAQo vale (@kkukstudio) 1er septembre 2022

jungkook agissant surpris quand jin a commencé à chanter joyeux anniversaire ??? pic.twitter.com/LWlJpBsvMN jour de bébé altesse ? (@archiveforJK) 1er septembre 2022

Jin hyung le fait sourire et rire oh je ne peux pas faire ça pic.twitter.com/jNxnC8YCN5 simi ? (@angelboykoo) 1er septembre 2022

S’IL VOUS PLAÎT PAS JUNGKOOK AGISSANT SURPRIS QUAND JIN MARCHE AVEC LE GÂTEAU JINKOOK SONT SI DRAMATIQUE LMAO#JungKook #JUNGKOKDAY #VLIVE pic.twitter.com/oBsclkP8g3 V (@myeuphoriabts7) 1er septembre 2022

Le fait que Jin hyung soit très ivre plutôt que le garçon dont c’est l’anniversaire ?pic.twitter.com/2qPmVSRw0C aller aller ?? (@votrestruly_gogo) 1er septembre 2022

Jin a l’air tellement ivre que c’est tellement drôle qu’il a étreint JK comme trois fois et a continué à parler LMAO ? pic.twitter.com/AZzvH8SW4b Shirley ? jj jour ? (@winterbeartaete) 1er septembre 2022

pls jin ivre est la chose la plus mignonne jamais il veut juste la validation et l’amour comme même pic.twitter.com/kfKeXIIFOx Ri (@rolypoly97) 1er septembre 2022

Dans d’autres nouvelles, les rumeurs de rencontres entre Kim Taehyung et Jennie de Blackpink ne semblent pas s’éteindre. D’un autre côté, l’apparition de RM dans Sexy Nukim a mis l’ARMÉE en émoi.