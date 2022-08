BTS Throwback: la vidéo la plus embarrassante de RM, SUGA, Jin et co qui les a fait grincer des dents et comment

BTS règne désormais sur le monde et leur fandom grandit de jour en jour. Nous les connaissons en tant que musiciens, conférenciers de l’ONU, ambassadeurs de la marque, mais il fut un temps où ils étaient un groupe en herbe. Ils ont assisté à des émissions de télévision où on leur a posé toutes sortes de questions embarrassantes, mais il y a une vidéo où les garçons sont vus professant leur amour pour la femme de leurs rêves. Ils disent des répliques ringardes typiques dans le but d’agir comme des héros romantiques. Bien que la vidéo soit assez ancienne, les garçons ont des réactions extrêmes à ce sujet. SUGA tombe littéralement de sa chaise quand il voit la vidéo.

Bien que cela ne ressemble en rien à la tristement célèbre déclaration de virus informatique faite par J-Hope, cela reste assez hilarant. RM a l’air le plus gêné quand quelqu’un lui montre la vidéo. Kim Taehyung saute du fauteuil. On voit les garçons dire les répliques les plus ringardes de tous les temps.

Les fans adorent cette vidéo car elle les fait rire comme n’importe quoi. La coiffure des garçons est aussi très amusante. Comme juste regarder la vidéo de Jungkook. Les anciens ARMYs pensent que J-Hope alias Jung Hoseok a fait le meilleur dans cette vidéo. Les Bangtan Boys ont toujours dit qu’ils s’abstenaient de parler en langage amoureux. En 2021, SUGA a littéralement crié après avoir entendu Taehyung dire Sarangheyo à Jimin dans une émission de télévision.

BTS aka Bangtan Boys doit se produire à Busan en octobre 2022. La ville fait une offre pour l’exposition universelle en 2030 et le concert fait partie de l’effort. Il semble que HYBE n’ait rien facturé aux organisateurs car il s’agit d’un effort pour promouvoir Busan et le pays dans son ensemble. Ils sont encore en train de déterminer le lieu. J-Hope alias Jung Hoseok a livré un numéro stellaire à Lollapalooza Chicago, laissant tout le monde émerveillé. BTS, alias les Bangtan Boys, est le groupe de musique le plus titré de Corée.