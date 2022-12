BTS : test de licence de vélo Jungkook Aces en trois jours plats ; ARMY spécule qu’il possède une Harley Davidson

BTS maknae Jeon Jungkook a des mains en or. Eh bien, il n’a jamais raté quoi que ce soit. Il y a quelques jours, on l’a vu habillé en motard et les fans se sont demandé s’il avait acheté une moto. Eh bien, il semble que la nouvelle soit confirmée. Certaines poignées coréennes sur Twitter ont confirmé qu’il avait obtenu sa licence de vélo au mois de novembre. Il semblait qu’il s’était évanoui de l’école de conduite Olive à Séoul. L’instructeur a révélé que Jungkook avait marqué 100 lors de sa première tentative. Il semble qu’il ait passé les tests en trois jours. Maintenant, des photos de lui divulguées à l’extérieur d’un restaurant coréen dans une Harley Davidson font le tour.

ARMY et les fans spéculent qu’il est maintenant propriétaire d’une Harley Davidson. Il a vendu son break Mercedes en édition limitée il y a quelques années. Il y a quelque temps, ARMY est devenu fou en le voyant sur un vélo. Le Golden Maknae de BTS aime beaucoup les automobiles. Certains fans ont également déclaré que le vélo avait été vu garé à l’extérieur du bâtiment HYBE. Jetez un œil aux tweets…

Les derniers mois ont été très excitants pour Jeon Jungkook de BTS. Il a fait une scène en solo à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 avec le chanteur qatari Fahad Al Kubaisi. La chanson Dreamers est dans les charts depuis des semaines.