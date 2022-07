BTS : Taehyung-Suga alias Daegu boys contre Jungkook-Jimin alias Busan Boys – quel duo Bangtan dégage le plus de chaleur ? Regardez la vidéo et votez maintenant

BTS membres – Taehyung, Suga, Jungkook, Jimin, J-Hope, RM et Jin – ont diverti les BTS ARMYs depuis près d’une décennie maintenant. Et ils continuent de le faire même en pause ou non. Le contenu de 9 ans des BTS alias les Bangtan Boys est suffisant (moi gourmand: pas vraiment) pour que l’ARMÉE continue à se gaver pendant que les garçons font une pause dans un emploi du temps chargé. C’est ce que certaines des ARMY ont fait. Les clips des membres du BTS sont devenus viraux. Pas plus tard qu’hier, un clip vidéo de Taetae aka Kim Tae Hyung et Suga alias Min Yoongi est devenu viral et ARMY a commencé à devenir tendance Tae Gi sur Twitter. Sur cette base, nous avons trouvé un autre clip qui parle de Daegu Boys et de Busan Boys.

Taehyung-Suga contre Jimin-Jungkook

Un clip édité par une autre ARMY talentueuse est devenu viral sur les réseaux sociaux. Il présente certains des clips les plus chauds des membres du BTS – Taehyung, Jungkook, Jimin et Suga. L’ARMÉE qui a monté la vidéo l’a montée de la manière dont il a réuni les Daegu Boys – Taehyung et Suga et les Busan Boys – Jimin et Jungkook ensemble. Donc, c’est comme Daegu Boys vs Busan Boys. Pour les non-initiés, Taehyung et Suga sont originaires de Daegu tandis que Jungkook et Jimin sont originaires de Busan. Les Bangtan Boys – Taehyung, Suga, Jimin et Jungkook sont chacun chauds à leur manière. Lorsqu’ils sont combinés dans le duo de TaeGi et JiKook, leurs personnalités ont un impact différent, tout à fait. Regardez la vidéo ici :

En tant que préjugé taegi, je ne vais pas bien pic.twitter.com/7ZA6bxATFj lune. dans la boite ? PLUS (@siinyoongii) 13 juillet 2022

Alors, quel duo Bangtan – TaeGi de Daegu ou JiKook de Busan a votre vote ? Dites-nous ici :

Interruption du BTS pour les projets solo

Donc, cela aurait confirmé vos soupçons maintenant que les Bangtan Boys alias Suga, Taehyung, Jungkook, Jimin, J-Hope, RM et Jin ont fait une pause dans leurs activités de groupe. En attendant, ils vont travailler sur leurs projets solo. Taehyung alias BTS V sera vu dans un spin-off de In The Soop appelé Friendcation avec Peakboy, Choi Woo Shik, Park Seojoon et Park Hyungsik. Suga travaille également sur certains détails du projet qui sont encore secrets. Jungkook a figuré dans un clip vidéo avec Charlie Puth intitulé Left and Right auquel il a également prêté sa voix. L’album solo de J-Hope Jack In the Box sort aujourd’hui. Les détails des projets solo de Jimin, RM et Jin sont également secrets.