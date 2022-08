BTS : SUGA x PSY est-ce que c’est un succès dans les mariages desi ? Cette vidéo d’un sangeet réchauffera le cœur des fans indiens de Min Yoongi

L’engouement pour BTS grandit en Inde. Nous savons que beaucoup n’ont pas aimé le groupe K-Pop pendant longtemps, mais lentement, BTS devient de plus en plus courant. Nous avons vu des chansons comme Dynamite et Butter être jouées lors de mariages. Maintenant, une vidéo est venue où nous pouvons voir des gens danser sur That That lors de la fonction sangeet d’un mariage indien. Le groupe maîtrise les mouvements dans les lehengas et les sherwanis. On le sait, la chorégraphie de That That n’est pas facile. Cependant, les personnes dans la vidéo donnent l’impression que c’est assez facile. C’est la preuve que l’engouement pour BTS en Inde se généralise de jour en jour.

danser sur QUE QUE lors d’une soirée desi ??? OOH OUAIS WAOUH ??? pic.twitter.com/SXnIqCugLO souk ?? (@namverse) 11 août 2022

La chanson That That qui est une collaboration entre PSY et SUGA est l’un des hits de l’année. Il a franchi les 300 millions sur YouTube. Les deux ont fait une performance live ensemble au Festival de l’eau de Séoul où SUGA a fait une apparition surprise. Les fans sont devenus fous. Cette vidéo desi a réchauffé le cœur des fans. Jetez un oeil à certains des tweets…

girly dans la tenue argentée a si bien omg elle est tellement cool j’aime tellement ça mon frère souk ?? (@namverse) 11 août 2022

le fait que la chorégraphie og corresponde à BEAUCOUP de pas de danse dans les danses desi le rend encore meilleur parce que vous SAVEZ qu’aucun fan non kpop ne pourra même faire la différence souk ?? (@namverse) 11 août 2022

OMG TROP COOL !! djsk les pas de danse aussi ? Jungkook les rejoindrait :DD les mauvaises décisions de ara (@hobi_tonin) 11 août 2022

That That pourrait remporter le prix de la chanson de l’année aux prix de la musique coréenne. C’est un énorme chartbuster. Min Yoongi alias SUGA travaille également sur un nouvel album, D3. Son nouvel OST pour Samsung Mobile est également sorti. Les membres du BTS se préparent actuellement pour un concert à Busan qui fait partie de la candidature à l’exposition universelle.