BTS : Suga gagne les cœurs avec son humilité alors que Hoshi de Seventeen attribue au boyband le mérite d’avoir ouvert la porte aux États-Unis ; sa danse de combat TikTok devient virale [View Tweets]

BTS membre Suga a lancé son propre talk-show intitulé Suchwita dans lequel il invite des invités à l’émission et prend un verre avec eux. Suga bavarde avec les invités, jusqu’à présent, sur Suchwita, nous avons vu un membre et leader du BTS Kim Namjoon alias RM faire une apparition dans le premier épisode. Le deuxième invité était Shin Dong-Yup, un humoriste. Nous avons également vu Taeyang qui a collaboré avec BTS Jimin sur vibe en tant qu’invité sur Suchwita. Et maintenant, le nouvel invité sur Min Yoongi alias le chat show de Suga est Dix-septc’est Hoshi.

Dix-sept membres Hoshi rejoignent Suga sur Suchwita

Le nouvel épisode de Suchwita de Suga devient viral en ligne. Hoshi de Seventeen a assisté au spectacle. Il lui a acheté un cadeau et a touché Suga avec sa prévenance. Hoshi était poli et a gagné beaucoup de cœurs d’ARMY. Hoshi a remercié Suga et BTS d’avoir ouvert la voie, Hoshi dit qu’ils les ont aidés à progresser aux États-Unis. Hoshi dit que grâce à BTS faisant ce qu’ils ont fait, ils ont eu la chance d’explorer et de montrer leur talent en Occident. Min Yoongi alias Suga refuse poliment de le faire. Il répond humblement qu’ils ont peut-être un peu ouvert la porte mais qu’ils n’ont pas fait grand-chose. Suga remercie Hoshi de l’avoir dit. Hoshi ajoute que tout le monde ressent la même chose.

Regardez l’épisode Suchwita avec la vidéo Hoshi de Seventeen ici :

La vidéo de danse de Suga avec Seventeen; regardez ci-dessous:

La vidéo de Suga avec les membres de Seventeen devient virale. Suga est vu dans un t-shirt marron et des baskets en jean et blanches. Les mouvements de danse de Suga deviennent viraux. Son sourire est devenu viral avec ses mouvements. Suga Stans serait heureux de voir la vidéo. Cela devient viral dans Hollywood News. Vérifiez le ici:

