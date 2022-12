BTS : SUGA alias Min Yoongi révèle comment RM a réagi lorsqu’il est rentré ivre à la maison dans sa jeunesse ; ARMY chérit le lien NamGi

Les membres du BTS RM alias Kim Namjoon et SUGA ont diffusé la diffusion de Suchwita aujourd’hui. Dans l’émission, le duo est devenu bavard en se liant autour d’un verre. On ne sait toujours pas si Suchwita était une chose unique ou verrons-nous un épisode de plus. Le rappeur BTS, producteur de musique et chanteur SUGA alias Min Yoongi dit qu’il connaît Namjoon depuis 13 ans maintenant. RM alias Kim Namjoon révèle qu’il aime boire un verre de whisky ou deux avant d’aller se coucher. Il a également dit qu’il l’aimait bien. C’est un fait connu parmi BTS ARMY que SUGA alias Min Yoongi avait la tolérance maximale pour l’alcool parmi tous.

SUGA révèle que RM lui a toujours jeté un coup d’œil quand il atterrissait au dortoir ivre. Il a dit que Namjoon lui donnait toujours l’air d’être un gars pathétique. Cette fois, Namjoon a avoué qu’il s’était retrouvé ivre pour l’enregistrement d’une des chansons d’Indigo. RM alias Kim Namjoon a déclaré qu’il finirait bientôt l’armée et travaillerait sur des chansons pour lui-même et le groupe. ARMY va aww sur leur chat. Jetez un œil aux tweets…

La façon dont Namjoon vient de mentionner avec désinvolture que Yoongi a une tolérance à l’alcool plus élevée (Et aussi Yoongi évoquant comment il était revenu ivre dans les dortoirs ??) pic.twitter.com/LNUIEa7LS2 bts_banana613 @ IG (@BTS_Banana613) 5 décembre 2022

Drunk Yoongi est tellement drôle. Je parie qu’ils peuvent devenir plus philosophiques ensemble. Je suis sûr qu’ils se sont retenus pour le tournage. haha je peux les voir s’appuyer les uns sur les autres, le soleil se lever, chanter ensemble de vieilles chansons folkloriques coréennes après avoir pleuré, crié et parlé pendant des heures sur tout. Le Vrai Indigo ?? (@ID_Indigo_D) 5 décembre 2022

C’EST TRÈS DRÔLE COMME L’IMAGE MENTALE D’UN JEUNE NAMJOON REGARDANT TOUT EUGH UN YOONGI IVREUX scintille c’est le jour de seokjin (fleur sauvage) (@tinyytannies) 5 décembre 2022

“quand nous étions jeunes quand je rentrais bourré il me regardait comme si j’étais pathétique” QUOI ? pic.twitter.com/daCdpgCY3a yoongi horaire (@hourIyng) 5 décembre 2022

RM a déclaré qu’il travaillait sur de la nouvelle musique. Il a dit que les nouvelles chansons pourraient sortir avant qu’il ne s’enrôle ou peut-être quand il est dans l’ARMÉE. Il a également déclaré que seul J-Hope avait entendu toutes les chansons d’Indigo avant les autres membres.