BTS : SUGA alias Min Yoongi rejoint PSY pour la toute première performance live de That That ; ARMY remarque le moment “emblématique” de Mic Drop [Read Tweets]

Les membres du BTS font des ravages. J-Hope alias MV Arson de Jung Hoseok fait des vagues sur YouTube. La chanson règne auprès des fans et des critiques musicaux. On le sait, SUGA alias Min Yoongi n’a pas pu être présent pour la soirée d’écoute de J-Hope. Il s’est senti mal avec un rhume et de la fièvre et s’est fait tester pour le COVID-19. Mais le rapport s’est avéré négatif et il s’est rétabli. Aujourd’hui, Min Yoongi alias BTS SUGA a fait sa toute première performance live de That That avec PSY. C’était au Festival Summer Swag 2022. That That est un énorme succès en Corée. Selon les rapports, les émissions de PSY étaient à guichets fermés.

Dans les clips sur les réseaux sociaux, on peut voir que le rappeur BTS SUGA alias Min Yoongi chante et danse avec PSY sur scène. Vêtu d’un jean ample en détresse, de t-shirts blancs et de chemises surdimensionnées kaki, il a fière allure. Avec ses cheveux mouillés, SUGA alias Min Yoongi semble encore plus désirable. Les fans ont également remarqué qu’il avait donné un moment Mic Drop au public. Eh bien, ARMY sait que lorsque BTS a été critiqué pour ne pas avoir chanté en direct, SUGA a une fois laissé tomber le micro pour prouver aux ennemis un point. Sa chorégraphie semble également pertinente. ARMY devient fou comme prévu. Voici quelques tweets fous…

On voit que les fans sont ravis. C’était complètement inattendu. Il n’y avait aucune indication officielle que PSY serait rejoint par SUGA au festival. Min Yoongi a déclaré que son plan initial était de simplement produire la chanson de PSY l’a convaincu de chanter et même de figurer dans le clip vidéo.