BTS : SUGA, alias Min Yoongi, publie des photos torse nu lors d’une séance photo artistique ; ARMY a un effondrement sauvage, ‘C’est tellement sans provocation’ [View Tweets]

BTS Chapitre 2 est exactement le contraire de ce que BTS chapitre 1 a été. Les garçons se sont explorés en tant qu’artistes et leurs personnalités individuelles plus ouvertement. L’ancien BTS ARMÉE est sous le choc et a du mal à s’en sortir. Depuis que les membres du BTS RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook entrés dans le chapitre 2, ils sont devenus plus audacieux. Eh bien, l’ARMÉE sait ce que cela signifie. Un par un, chacun des membres du BTS a ouvert un piège à soif et en ce moment, un effondrement sauvage se produit et c’est grâce à Min Yoongi alias Suga.

Suga ouvre un piège à soif avec la nouvelle séance photo artistique torse nu

Hollywood News et Twitter sont à la mode et bourdonnent à cause du membre du BTS Min Yoongi alias Suga. Sa dernière séance photo a envoyé des ondes de choc parmi l’ARMÉE. Suga n’est généralement pas très actif sur Instagram et c’est génial car chaque fois qu’il se connecte, il provoque le chaos. Et c’est ce qu’il a fait même maintenant. Min Yoongi est allé torse nu. Il a laissé tomber 4 photos, deux de la même esthétique. Le premier set concerne Suga, torse nu et son cou couvert de fleurs. Le deuxième ensemble est Suga, toujours torse nu, mais avec un couvre-chef à fil abstrait à une seule teinte. AgustD a mis une émoticône effrayante dans la légende, c’est tout.

Consultez la dernière publication Instagram de Min Yoongi alias Suga ici:

ARMY a un effondrement sauvage sur Twitter:

On ne sait pas si les images partagées par le hitmaker Run BTS proviennent de sa série Photo folio. Mais ce sera la série Photo de J-Hope qui sortira avant celle de Suga. Eh bien, laissez Suga tout révéler à son rythme. Pendant ce temps, il profiterait du piège de la soif sauvage qu’il avait déclenché après avoir laissé tomber les photos. ARMY devient fou de sa séance photo. Découvrez les tweets ici :

JE SUIS VENU EN LIGNE ET TOUT LE TL EST FÉRAL EXCUSE-MOI PENDANT QUE JE SUIS SEUL AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA IL EST DE L’ART OMG IL EST DE L’ART J’AI BESOIN D’EN SAVOIR PLUS MIIIINN YOOOONGIIIIII pic.twitter.com/mt8dkvIHaU MS (@ msahu2510) 5 janvier 2023

Euh… Excusez-moi !?!? WTF cet homme essaie-t-il de faire ? Je vais d mots sur de ces jours à cause de l’un d’eux. ?? Il ressemble à une sirène en bleu. ??#MinYoongi #GorgeousYoongi pic.twitter.com/yWPBMogzlY StarLit_Night (@Scarlett_Wishes) 5 janvier 2023

OH MON DIEU MIN YOONGI ??!#!$#? pic.twitter.com/9g3R7OEofU pau (@sugatays) 5 janvier 2023

wow ce MIN YOONGI ??? pic.twitter.com/5mXSiQLTuR sutria_suga ? (@SutriaWulandar1) 5 janvier 2023

MIN YOONGI C’EST QUOI LE FUXK ?!?!?!? pic.twitter.com/5r1vWuRLdY La copine de Karolina yeji VERRA LOUIS !! (@fiaryxitzy) 5 janvier 2023

J’AI BESOIN D’UNE ASSURANCE POUR LES DOMMAGES FAITS PAR MIN YOONGI C’est juste moi7 ???? (@Sradhaismyname) 5 janvier 2023

Je ne pense qu’à lui et rien qu’à lui #suga? pic.twitter.com/5VpxSJMpEe s? (@sugaaaaaa993) 5 janvier 2023

wtf je viens de me réveiller min yoongi ?! pic.twitter.com/DYnU179qD4 g ??? ?? (@sope_thk) 5 janvier 2023

Donc je crois que chaque fois que l’armée est en colère contre quelque chose, bts publie des photos seins nus d’eux moine.. tu as de la chance aujourd’hui mais toi ? sont toujours dans mon ? liste Et merci min yoongi ??? pic.twitter.com/EOW8XfDh4c Yoonjin | ~ (@Sugarrific_Jin) 5 janvier 2023

Min Yoongi je suis à court de mots ? pic.twitter.com/1Wle8Pz39q rêve (@taesughoney) 5 janvier 2023

MIN YOONGI OMG WTF Épouse de VJ Namjoon (@ tatamic1995) 5 janvier 2023

MON CERVEAU JUSTE UNBRAINED MIN YOONGI Moni (@raapmonnie) 5 janvier 2023

Je pensais que je ne verrais jamais le jour où THE … MIN YOONGI … mettrait en ligne ce genre de photos ! Il a l’air absolument époustouflant, et je ne pensais pas que je pleurerais physiquement en les voyant. J’adore regarder sa confiance à travers ces images incroyables ! ?@bts_bighit https://t.co/Xdhki3Qhrk J’AIME KPOP & LOUIS (@BKGMNBWGS19) 5 janvier 2023

BUTCH BITCH QU’EST-CE QUE MIN YOONGI A JUSTE POSTÉ ?!?!? iya (@yoopuff) 5 janvier 2023

oh mon putain de dieu.. MIN YOONGI !!! pic.twitter.com/cKP7JT4ANK Syd (@yoongi4lyfer) 5 janvier 2023

Je ne peux pas vraiment gérer sa peau de lait, ses clavicules, ces angles latéraux, ses cheveux. Merde Min Yoongi !!! Comment respirer ? https://t.co/jKZRARUXuc merlabts (@merlabts) 5 janvier 2023

Min yoongi ?????? Je suis sans voix ? ? (@my7frienz) 5 janvier 2023

EXCUSEZ-MOI MIN YOONGI ??! NON, TU NE ME FAIS PAS CELA !! COMMENT VAIS-JE FAIRE LE CHAPITRE 2 SI VOUS ÊTES COMME ÇA ??! pic.twitter.com/ubqwH6IWrl Jin (@JinnieSeokjinni) 5 janvier 2023

Je deviens fou, il ne peut pas simplement le laisser tomber comme ça et partir ?? min yoongi monsieur s’il vous plaît parlez au micro fff ? (@byebyebluest) 5 janvier 2023

Min yoongi il est vraiment beau je ne peux rien dire ? #MinYoongi pic.twitter.com/mrDLhke0s5 Kookie97 ? (@IrmaDam68245342) 5 janvier 2023

MIN YOONGI STANS MANGE TOUJOURS DU VRAI GEWD QUE DIEU BÉNIT un ? la petite amie de yoongi (@omfgyoongi) 5 janvier 2023

OMG MIN YOONGI!?!?!!! JE PENSAIS D’ABORD QUE C’EST UNE SCULPTURE !?!!?!!! pic.twitter.com/pL7pbQ9KUP liny (@9597hauls) 5 janvier 2023

C’EST TROP POUR MOI C’EST UN PUTAIN DE RÊVE OU QUOI ???? NOUS SOMMES NU LE MIN YOONGI ???? JE NE PEUX PAS Y CROIRE pic.twitter.com/xTrku2oCn6 pré ? (@prara_vkk) 5 janvier 2023

Pendant ce temps, Suga avait That That with Psy qui est sorti en mai de l’année dernière. Il a également remporté gros au MAMA 2022. Il a sa propre émission à boire sur YouTube. En parlant de son service militaire obligatoire, on a dit qu’il pourrait remplir ses services obligatoires en tant qu’agent des services sociaux au lieu de soldat en service actif.