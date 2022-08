BTS : Suga, alias Min Yoongi, partage une vidéo et des photos de vacances en famille avec Holly ; laisse Jin inquiet – voici pourquoi

BTS membres – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook – ont été interrompus par des activités de groupe excessives. Le septuor se concentrera désormais davantage sur l’art individuel et la croissance. Mais cela ne signifie pas qu’il n’y aura pas du tout de contenu BTS. Les membres de BTS sont redevenus actifs sur Instagram. Tout récemment Suga alias Min Yoongi a laissé tomber un carrousel d’une vidéo et de photos de ses vacances en famille. Cependant, il a laissé Jin inquiet.

BTS Suga part en voyage en famille; partage la publication

Il s’agit du deuxième post de Suga alias Min Yoongi en 24 heures. Il est sorti, passant du temps avec sa famille et Holly, semble-t-il. Le message que Suga a partagé en ligne comprend des photos de l’endroit qu’il a visité. Il semble qu’il exhibe l’architecture. Il a également partagé certaines de ses photos au bord de la mer. Le message comprend également Holly profitant d’un trajet en voiture. Découvrez le poste ici:

BTS Jin s’inquiète pour Suga, voici pourquoi

Hier, Suga a partagé une publication sur son compte Instagram, @AgustD, dans laquelle il a partagé des photos de sa visite à son collège, le collège Gwaneum. Dès qu’il a partagé des photos, Jin alias Kim Seokjin a laissé un commentaire. Il s’est plaint à Yoongi qu’il avait l’air mince et qu’il transférait donc une certaine somme sur son compte. Jin lui a alors demandé d’utiliser l’argent pour manger. Suga a appelé le bluff de Jin en disant qu’il avait vérifié son compte mais qu’il n’avait pas reçu d’argent. Mdr! Jin étant le Hyung de Suga est la chose la plus mignonne sur Internet aujourd’hui.

?: Pourquoi es-tu si maigre.. J’ai déposé de l’argent de poche pour aller acheter/manger de la nourriture ? : J’ai vérifié mon compte, mais il n’y a rien qui arrive ? https://t.co/XiCpWnw4nb ? (@JlNSONYEONDAN) 7 août 2022

Suga et Jin se lient, travaillent devant

Suga alias Yoongi est en retrait sur le front des activités. Il a laissé tomber That That, une collaboration avec la légende, le hitmaker de Gangnam Style PSY. On dit que Suga travaille sur de la musique. Mais aucune annonce n’a encore été faite. Jin, d’autre part, a abandonné les premières de divers films, il se déplace dans les cercles sociaux des stars de cinéma. ARMY attend les débuts de l’acteur Jin.