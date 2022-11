BTS: SUGA alias Min Yoongi et Jimin renversent ARMY avec leurs mouvements astucieux dans la pratique de danse Run BTS [Watch Video]

BTS ARMY a obtenu aujourd’hui le contenu qu’il souhaitait depuis longtemps. Oui, Bangtan TV a publié la vidéo Dance Practice de Run BTS. Lorsque la chanson est sortie, les fans se sont demandé pourquoi il n’y avait pas de clip vidéo sur la même chose. Comme surprise, BTS a montré aux fans une nouvelle chorégraphie de Run BTS lors du concert de Busan Yet To Come. Aujourd’hui, ils ont publié la vidéo complète. ARMY ne peut pas oublier les garçons qui prouvent qu’ils vont de mieux en mieux. Min Yoongi avec ses cheveux longs, son corps costaud et son swag est la star incontestée. Plus tôt, le chorégraphe les a félicités en disant qu’ils avaient toujours bien fait les choses et qu’ils apprenaient très vite.

Les fans sont ravis de voir toute la vidéo. Les stars sont Min Yoongi, Jimin et Jung Hoseok alias J-Hope. Min Yoongi a une section rap qui est folle. On peut le voir dans une veste violette avec un pantalon noir. Jimin est en survêtement et son tatouage Nevermind est visible alors qu’il tue le sol.

Signori de Min Yoongi. ? pic.twitter.com/JUygitLG8S Fabuleux ?? ? (@taemeralds) 13 novembre 2022

Cowok gondrong emang gak ada obat tapi hanya berlaku untuk membre bts wa bil khusus MIN YOONGI ???? pic.twitter.com/zlONMZJ0UM titi (@JinYours0412) 13 novembre 2022

MIN YOONGI DE COQUE MIN YOONGI DE COQUE COMO EU FA O QUALQUER COISA DEPOIS DE VER MIN YOONGI DE COWUE pic.twitter.com/rxakhj1EFp Anne. c’est gf ! (@thvlouie) 13 novembre 2022

SEIGNEUR MIN YOONGI DANS CETTE VIDEO X100 ??? pic.twitter.com/kpDCZnxRYD (@ppied_piper) 13 novembre 2022

Parc Jimin estava INSANOOO ?pic.twitter.com/HnDMqwP1tL GIC ??? (@Gih_kook97) 13 novembre 2022

JIMIN !!! WGAT PORTE-T-IL MÊME ! ? pic.twitter.com/019l0pLHPa ? Bébé G ? ? (@babybimge) 13 novembre 2022

LE MOMENT DU COUP pic.twitter.com/OsMPSHS0Fy espoir ? (@winnttaebear) 13 novembre 2022

PARC JIMIN TOUT LE MONDE pic.twitter.com/KNX38M1pmx (@ppied_piper) 13 novembre 2022

Le clin d’oeil et la langue de Hoseok après son couplet ??? C’est tellement sexy M.. pic.twitter.com/fdP4K9pOIt j-espère au quotidien ? (@thehobiprint) 13 novembre 2022

Le membre du BTS sera le premier à rejoindre l’armée en décembre 2022. Il a confirmé la nouvelle hier sur Weverse. Après cela, nous avons le nouvel album Indigo de Kim Namjoon alias RM.