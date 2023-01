BTS : SUGA alias Min Yoongi devient ambassadrice de la marque Valentino ; le rappeur révèle qu’il défendra les valeurs de la diversité

Les membres de BTS sont sur la liste de souhaits des marques de mode depuis trois à quatre ans maintenant. L’ARMÉE s’est réjouie lorsque Park Jimin a été nommé ambassadeur mondial de Dior, l’une des marques de mode les plus chères au monde. Avant même que la nouvelle ne tombe, Valentino a officialisé que SUGA, alias Min Yoongi, a rejoint la marque en tant que l’un de ses ambassadeurs. La marque a estimé qu’il représentait la philosophie du label, qui est Di.Vas (Different Values). SUGA alias Min Yoongi portait un costume de la Maison Valentino pour le match de basket des LA Lakers et des Dallas Mavericks.

Le créateur Pierpaolo Piccioli a décrit SUGA dans un communiqué de presse comme un “artiste aux multiples facettes”. Il a ajouté : “Il est interprète et utilise son talent et son travail pour s’exprimer avec énergie et authenticité. Il incarne parfaitement tout ce que les témoignages de DI.VA représentent : diversité, inclusivité, créativité et passion.” Le rappeur et chanteur a déclaré que Valentino et Piccioli soutenaient la diversité, une chose à laquelle il croyait aussi.

SUGA aka Min Yoongi sera vue dans la campagne Maison Valentino Essentials, dédiée aux incontournables de la mode masculine de la marque. Valentino, qui est une marque italienne de Rome, compte déjà Sir Lewis Hamilton parmi les ambassadeurs de la gamme masculine. La célébrité chinoise Li Ronghao fait également partie de l’équipe. Min Yoongi alias SUGA a eu une bonne année 2022. Sa collaboration avec PSY That That est devenue l’une des chansons les plus réussies primées.

Les fans de SUGA alias Min Yoongi attendent maintenant son troisième projet solo D-3. Ses deux premières mixtapes ont rencontré un franc succès auprès des fans de BTS et du grand public. Buzz est que Bottega Veneta pourrait bientôt annoncer RM alias Kim Namjoon comme l’un de leurs ambassadeurs.

Les garçons étaient les ambassadeurs mondiaux de la maison Louis Vuitton. Mais cela est maintenant terminé. J-Hope se rendra à Paris pour le nouveau défilé Louis Vuitton.