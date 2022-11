BTS : Steve Aoki, collaborateur de Mic Drop, parle d’une nouvelle chanson ; ARMY se demande si lui et Bangtan Boys se donnent à nouveau la main

BTS fait l’actualité presque tous les jours. Alors que les fans célébraient la prochaine collaboration de BTS avec leur idole Pharrell Williams, la star de l’EDM Steve Aoki a donné un indice qui a excité ARMY. Le DJ a tweeté qu’il avait une nouvelle chanson à venir, celle-là aussi avec un groupe avec lequel il a déjà travaillé. Les fans pensent que cela pourrait être BTS. Il a été vu en Corée du Sud lors du concert Yet To Come à Busan. Ils se demandent s’il s’agit d’un remix de la chanson virale Run BTS. Le numéro qui a les mêmes vibrations que Mic Drop est parfait pour le genre EDM de Steve Aoki.

La chorégraphie de Run BTS est déjà un énorme succès. La version remix de Mic Drop de Steve Aoki a franchi 1,2 milliard de vues sur YouTube. Il a même fait un mégamix de chansons BTS pour les fans juste comme un cadeau après que le remix de Mic Drop ait franchi un milliard de vues. Jetez un oeil à son tweet….

pouvez-vous deviner avec quel groupe je collabore ensuite ? ? voici un indice : j’ai déjà travaillé avec eux ? Steve Aoki (@steveaoki) 4 novembre 2022

Steve Aoki est également venu à leur rencontre lors du concert à Séoul. Les garçons l’aiment comme un frère. D’un autre côté, l’album de SUGA alias Min Yoongi pourrait avoir un refrain d’Adora. Elle est l’une de ses collaboratrices de longue date. Avec l’album solo de RM, la chanson de Pharrell Williams et d’autres émissions de variétés à venir, BTS ARMY est plus que rassasié de tant de contenu.