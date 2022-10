BTS soumettra quatre chansons aux Grammys malgré son enrôlement militaire ; Encore à venir sur la liste [Read Report]

Dans une tournure des événements intéressante, des rapports suggèrent que le plus grand groupe de garçons BTS va soumettre non pas une ou deux mais quatre chansons au prochain Grammy Awards. Oui, vous avez bien lu ARMY ! La Garçons Bangtan ont également été nominés aux Grammy Awards en 2020 et 2021. Ils pourraient soulever le trophée Grammy les deux dernières fois. Cependant, comme dit, la troisième fois est un charme. On ne sait jamais, BTS pourrait bien gagner un Grammy cette fois. Eh bien, il y a quatre chansons qu’ils prévoient de soumettre, ce qui augmente leurs chances, n’est-ce pas ?

BTS soumettra 4 chansons aux Grammy 2023

Selon plusieurs médias, dont la publication K-media de l’agence de presse Yonhap, BTS soumettra ses quatre chansons, y compris des collaborations avec d’autres artistes, pour la 65e édition des Grammy Awards. Les chansons comprennent Encore à Viens. Selon un responsable américain de l’industrie de la musique pop, rapporte Allkpop, BTS est également susceptible de soumettre Mon univers pour lequel ils ont collaboré avec Jeu froid. Ce n’est pas ça, Jungkook et Charlie Puth chanson Gauche et droite et la collaboration de la ligne vocale BTS avec Snoop Dogg et Benny Blanc pour Mauvaises décisions sont également en cours d’exécution pour différentes catégories, semble-t-il. Cela va faire bouger les choses dans Hollywood News.

Pendant ce temps, BTS a un folio spécial à venir, regardez la vidéo ici :

Enrôlement militaire BTS

Eh bien, les Grammys auront lieu l’année prochaine. En attendant, comme l’a déclaré HYBE, les membres du BTS RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook finiront par s’enrôler dans le service militaire. Malgré leur enrôlement, BTS soumettant des chansons pour Grammy est le plus cool. Et s’ils soulevaient le trophée cette fois, ce serait mémorable et aussi un honneur.

BTS et Grammy

Avant maintenant, BTS a été nominé deux fois dans la catégorie meilleur pop/duo. Cependant, ils ont perdu face à leurs concurrents les deux fois. Ils avaient été nominés pour les singles à succès populaires, Dynamite et Butter. Voyons si Yet To Come ou l’une de leurs collaborations remporte le ou les trophées aux Grammys cette fois-ci. Il est à noter que ni HYBE ni Grammy n’ont annoncé les nominations, ce sont des spéculations évoquées dans les médias.