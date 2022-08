BTS : Soobin de TXT émerveillé par la performance de Lollapalooza de J-Hope alias Jung Hoseok ; regardez la jolie vidéo de fanboy

Le festival Lollapalooza a présenté J-Hope, alias Jung Hoseok, membre du BTS, comme un artiste capable d’organiser un concert solo avec panache. Sa performance a reçu des critiques cinq étoiles, et même les habitants qui ne sont pas des BTS ARMYs l’ont trouvé comme une superstar énergique. J-Hope alias Jung Hoseok est maintenant de retour en Corée. Au cours des deux derniers mois, il a beaucoup répété pour le festival Lollapalooza avec une nouvelle chorégraphie pour certaines chansons. Le membre du BTS a également déployé de grands efforts pour promouvoir son album solo. Qu’il s’agisse d’organiser une fête pour les meilleurs musiciens coréens ou de donner des interviews sur diverses chaînes, il n’a ménagé aucun effort.

Eh bien, sa performance a énormément impressionné le groupe junior TXT de Big Hit Music. Comme nous le savons, TXT alias Tomorrow X Together est un boys band populaire. Les garçons ont fait des concerts à guichets fermés aux États-Unis il y a deux mois. Les membres Soobin, Beomgyu, Taehyun, Yeonjun et Huening Kai sont de grands fans de leurs sunbaes (collègues seniors) BTS. Dans un live sur Weverse, Soobin, le leader, a déclaré que la personnalité de J-Hope sur scène et sur scène était totalement différente. Il a dit que Hobi est si mignon qu’il veut écraser ses joues. Il a dit qu’il l’a fait un jour quand il l’a rencontré en personne.

Taehyun, membre de TXT, a déclaré qu’il adorait collaborer avec J-Hope. Beomgyu a déclaré qu’ils auraient pu regarder J-Hope alias Jung Hoseok en direct s’ils étaient restés un jour de plus à Chicago. Les garçons ont passé un peu de temps avec J-Hope, alias Jung Hoseok, membre du BTS, avant de faire la une du dernier jour de l’émission. TXT a également impressionné les foules aux États-Unis. Ils ont également attiré de bonnes foules le samedi 30 juillet à Lollapalooza, Chicago. Leur fandom est connu sous le nom de MoAs. J-Hope se repose maintenant un peu après une sortie très réussie aux États-Unis.