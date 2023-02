BTS sera-t-il aux Grammys 2023 ? – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Crédit d’image : Chris Pizzello/AP/Shutterstock

BTS est l’un des plus grands groupes musicaux au monde, avec des tonnes de fans à travers le monde. Il n’est pas surprenant que le groupe K-pop, composé de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V, et Jungkook, sont nominés pour quelques prix lors de la 65e édition des Grammy Awards, qui se tiendra le dimanche 7 février. Même si le groupe est en lice pour trois prix, il n’a pas été annoncé qu’il ferait une apparition, et les fans se demandent s’ils seront présents à Music’s Biggest Night.

Les trois récompenses pour lesquelles BTS est en lice sont la meilleure performance de duo/groupe pop pour leur collaboration avec Jeu froid « My Universe », meilleur clip vidéo pour « Yet To Come » et album de l’année pour leurs contributions à Coldplay’s Musique des sphères enregistrer.

Comme de nombreux fans le savent, les membres du boys band doivent servir dans l’armée coréenne pendant une période comprise entre 18 et 21 mois entre 18 et 35 ans, et Jin, 29 ans, purge actuellement sa peine. Avec un membre définitivement incapable d’assister, les fans se sont demandé ce que cela pourrait signifier pour le reste du groupe d’y assister.

Bien que le groupe n’ait pas fait d’annonce officielle quant à son intention d’y assister ou non, des membres vigilants de l’armée BTS ont attrapé une publication Instagram supprimée depuis par GQ Corée qui a peut-être montré quel était le plan. Le poste de GQ fait référence au temps du membre et dit qu’un seul membre peut assister à la place de l’ensemble du groupe. “Bien que tous les membres ne puissent pas participer ensemble en raison du problème d’enrôlement militaire de Jin, actuellement, RM devrait assister à la cérémonie de remise des prix en tant que représentant de BTS”, a écrit le média, via Coréeboo.

Bien qu’il semble qu’un seul membre puisse assister aux Grammys 2023, les fans ont encore beaucoup de moments des apparitions emblématiques du groupe au cours des années passées à revivre ! BTS est devenu le premier groupe coréen à se produire aux Grammys en 2020 lorsqu’ils ont rejoint Lil Nas X sur scène pour son tube “Old Town Road”. En 2021, ils ont interprété leur hit “Dynamite” et en 2022, ils ont livré une performance à couper le souffle de “Butter”. Jusqu’à présent, le groupe a été nominé pour 5 Grammys, mais ils n’ont pas encore gagné, et si l’une de leurs catégories 2023 gagne, ce sera la première.

