BTS s’enrôlera dans l’armée sud-coréenne et se regroupera “vers 2025” – National

Le débat de longue date est terminé – les sept membres du BTS rempliront leur obligation légale d’effectuer leur service militaire en Corée du Sud.

BigHit Music, la société de gestion responsable du groupe de K-pop à succès international, a publié lundi une déclaration confirmant le prochain service militaire du membre.

Pendant des années, les fans de BTS ont appelé les membres – Park Jimin, Kim Seok-jin (Jin), Jeon Jung-kook, Kim Nam-joon (RM), Min Yoon-gi (Suga), Jung Ho-seok (J- Hope) et Kim Tae-hyung (V) — seront exemptés du service obligatoire pour leurs contributions à l’économie sud-coréenne et à la réputation du pays.

Cependant, comme c’est obligatoire pour tous les hommes sud-coréens valides, les membres du BTS serviront chacun près de deux ans dans l’armée.

“Le membre du groupe Jin lancera le processus dès que son calendrier pour sa sortie en solo sera terminé fin octobre”, a écrit la direction de BTS dans le communiqué. « Il suivra ensuite la procédure d’enrôlement du gouvernement coréen. D’autres membres du groupe prévoient d’effectuer leur service militaire en fonction de leurs propres plans individuels.

Le groupe BTS, deux fois nominé aux Grammy Awards, se regroupera «vers 2025» lorsque les sept hommes auront terminé leur service militaire, a déclaré leur direction.

En juin, les membres de BTS ont annoncé qu’ils suspendraient leurs activités de groupe pour poursuivre des projets en solo.

La pause permet désormais aux membres de remplir l’exigence militaire sud-coréenne pour tous les hommes de moins de 30 ans de servir entre 18 et 21 mois. (Les membres de BTS sont tous nés entre 1993 et ​​1997.)

Refuser le service militaire est un crime en Corée du Sud qui peut entraîner une peine de prison et une stigmatisation sociale négative.

Le gouvernement sud-coréen soutient depuis longtemps que le service militaire doit être obligatoire pour se protéger contre une éventuelle attaque de la Corée du Nord. Les deux pays sont toujours techniquement en guerre et ce depuis les années 1950.

Seuls quelques Sud-Coréens très sélectionnés ont été exemptés du service militaire en raison de leur carrière internationale, notamment le pianiste Seong-jin Cho et le footballeur de Tottenham Son Heung-min.

Plus tôt cette année, BTS a sorti son premier album d’anthologie Preuve.

“Nous soutenons et encourageons nos artistes et sommes plus que fiers qu’ils aient maintenant chacun le temps d’explorer leurs intérêts uniques et de faire leur devoir en étant au service du pays qu’ils appellent chez eux”, a écrit l’agence BTS.

L’agence a fait référence à la chanson BTS Encore à venir (Le plus beau moment), écrivant que la ballade “est plus qu’un morceau de leur dernier album, c’est une promesse, il y a encore beaucoup plus à venir dans les années à venir de BTS.”