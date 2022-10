BTS se produira au concert de Busan alors que la Corée du Sud rivalise pour accueillir l’exposition universelle

Le billet le plus convoité de toute la Corée du Sud en ce moment est celui qui permettra à un fan de BTS d’assister au spectacle du groupe de K-pop samedi dans la ville portuaire de Busan, dans le sud-est du pays, un événement susceptible d’être la plus grande sensation de l’année dans le pays. Mais c’est ce qui se passe ensuite qui compte le plus.

Le concert – devant quelque 50 000 adeptes délirants du supergroupe de garçons – n’est pas une performance ordinaire. C’est le coeur d’un 5 millions de dollars poussée marketing à la poursuite d’une quasi-obsession pour Busan et le gouvernement national : accueillir l’Exposition universelle en 2030.

La Corée du Sud sort le grand jeu. Busan, sa deuxième plus grande ville, a même demandé au gouvernement pour épargner aux sept membres du BTS le service militaire obligatoire afin qu’ils puissent être le visage de la candidature à l’Expo. D’énormes conglomérats commerciaux financent des campagnes publicitaires massives pour le promouvoir.

Les dirigeants du pays ont fait pression pendant des années pour que la Corée du Sud devienne le septième pays au monde à accueillir les trois méga-événements mondiaux, ce qui, selon eux, est essentiel pour accroître son profil mondial et renforcer sa puissance douce. Ils ont remporté la Coupe du monde de football en 2002 et les Jeux olympiques de l’été 1988 et de l’hiver 2018. L’Exposition universelle, qui se tiendra six mois tous les cinq ans, serait le prix final.

Pourtant, leur argumentaire de vente a rencontré des difficultés. Le concert a provoqué des cauchemars logistiques pour la ville, et les sondages montrent que ses 3,4 millions d’habitants sont tièdes face à l’effort.

Alors pourquoi Busan veut-elle tant l’exposition ?

L’événement a commencé en 1851 comme une célébration des cultures et des innovations du monde entier. Pour les sociétés émergentes, cela symbolise leur arrivée au premier rang des nations, a déclaré Nicholas J. Cull, expert en diplomatie publique à l’Université de Californie du Sud. Pour ceux qui ont une réputation plus établie, cela peut servir de rappel de leur stature.

La Corée du Sud est plus proche de cette deuxième catégorie. C’est la 10ème plus grande économie du monde, et Busan est une ville de congrès populaire et accueille le Festival international du film de Busan, un rassemblement de premier plan en Asie.

À bien des égards, a déclaré Cull, le pays n’a plus besoin de se mettre sur la carte avec l’Exposition universelle de Busan. Et l’image, a-t-il ajouté, ne consiste pas seulement à vendre des attributs positifs, mais également à éliminer les éléments négatifs qui peuvent saper la réputation mondiale. L’un d’entre eux est l’inégalité croissante des revenus en Corée du Sud, qui a inspiré des films et des émissions de télévision internationalement reconnus tels que “Parasite” et “Squid Game”.

“Je pense que la Corée du Sud est au-delà de la nécessité d’une soirée de coming-out. Les Jeux olympiques de Séoul ont joué ce rôle. Il est de plus en plus dans la catégorie d’un pays dont on attend de grandes choses », a déclaré Cull. “De nombreux Sud-Coréens sont préoccupés par les problèmes du pays et veulent d’abord atténuer ces points négatifs, même s’il s’agit de thèmes splendides pour les films à succès et les séries télévisées.”

Pourtant, les dirigeants municipaux et nationaux affirment que l’Exposition universelle de 2030 serait une aubaine financière et de réputation. Son comité de candidature estime les dépenses totales à 3,4 milliards de dollars, tandis que les avantages économiques générés directement et indirectement par l’événement sont projetés à 42,7 milliards de dollars, selon l’analyse d’un groupe de réflexion affilié au gouvernement.

L’industrie du tourisme est essentielle à Busan, où les emplois de services représentent environ les trois quarts de toutes les industries, a déclaré Lee Sang-ho, professeur de politique touristique et de tourisme culturel à l’Université nationale de Pusan ​​dans la ville.

“Je suis sûr que le charme de Busan – et la valeur de ses ressources touristiques – attireront beaucoup d’attention. Surtout, je pense que ce sera une opportunité pour les citoyens de Busan, qui ont tendance à être conservateurs, d’interagir avec des touristes du monde entier, ce qui est difficile à quantifier en valeur économique », a déclaré Lee.

Les concurrents de la ville pour le lieu d’accueil : Rome, Riyad et la ville ukrainienne d’Odessa.

Un courant sous-jacent d’inquiétude découle du bilan mitigé de ces expositions. L’événement de 2020 à Dubaï a entraîné une dette publique d’environ 38 milliards de dollars, selon les prévisions de la société de recherche londonienne Capital Economics. James Swanston, économiste au Moyen-Orient et en Afrique du Nord au sein du cabinet, a noté de nombreux facteurs, notamment les objectifs ambitieux du gouvernement de Dubaï en matière d’arrivées de touristes et le nombre de visiteurs de l’exposition qui finiraient par y résider.

Et à Osaka, au Japon, qui accueillera en 2025, on s’inquiète de la flambée des coûts de construction provoquée par les pénuries mondiales de la chaîne d’approvisionnement, un yen affaibli et l’inflation. Moins de pays envisagent de participer que prévu initialement. Les entreprises se demandent si elles récupéreront leurs investissements, selon le média japonais Jiji Press.

En Corée du Sud, la principale controverse entourant la poussée de l’Expo est la proposition du maire de Busan pour les membres de BTS de “servir la nation dans leur capacité unique” et de renoncer à leur enrôlement obligatoire – un privilège très controversé qui jusqu’à présent était largement réservé aux meilleurs athlètes et des artistes classiques qui contribuent à “élever le prestige national”.

Dans le cadre d’un système de conscription établi pour contrer les menaces de la Corée du Nord, le pays exige que tous les hommes valides servent au moins 18 mois dans les forces armées à l’âge de 28 ans, bien que le parlement ait révisé une loi en 2020 pour permettre aux stars de la K-pop de reporter leur service jusqu’à l’âge de 30 ans. (Les deux Corées sont techniquement toujours en guerre étant donné l’absence d’un traité de paix officiel à la suite de leur conflit de 1950-1953.)

Le ministre de la Culture Park Bo-gyoon, dont le prédécesseur avait déclaré aux journalistes que ce serait “une perte culturelle pour l’humanité” si BTS arrêtait de jouer en raison de la conscription militaire, a déclaré la semaine dernière que le ministère “confirmera notre position dès que possible”. Le chanteur Kim Seok-jin, qui se fait passer pour Jin, fait face à une date limite d’enrôlement en décembre. Le joueur de 29 ans est le membre le plus âgé du groupe.

La proposition a divisé l’opinion publique et déclenché un débat plus large sur la justice sociale. Les analystes politiques et les experts juridiques disent que cela créerait un précédent néfaste.

“Les exemptions sont des exceptions, et les exceptions doivent rester minimes”, a déclaré Shin Hee-Seok, chercheur en droit à l’Université Yonsei de Séoul. “Créer un précédent pour BTS pourrait ouvrir une avalanche d’applications de l’industrie de la K-pop. Je ne pense pas que le gouvernement veuille gérer cela.

Le groupe nominé aux Grammy Awards, qui a vendu des dizaines de millions d’albums depuis ses débuts en 2013, a fait une pause en juin alors que certains membres attendaient leur enrôlement et d’autres poursuivaient des projets solo. Le concert de samedi sera leur première représentation depuis la pause, et il a donc attiré encore plus l’attention de l’énorme base de fans connue sous le nom de BTS Army.

Parce que Busan ne paie pas le spectacle, la société mère du groupe et d’autres entreprises sud-coréennes le financent. Des entreprises telles que les fournisseurs de services cellulaires, le conglomérat coréen Lotte et d’autres ont tiré au sort des billets de concert pour les clients qui ont acheté leurs articles, notamment des téléphones portables, des chewing-gums, des hamburgers et des beignets Krispy Kreme. Tous les billets ont été arrachés.