BTS : Saviez-vous que Jin, alias Kim Seokjin, a déjà été impliqué dans un scandale de préservatif ? [Throwback]

BTS alias Bangtan Boys a donné l’une des meilleures nouvelles de l’affiliation avec Disney Plus Hotstar dans la matinée. Depuis leurs débuts, on a beaucoup parlé des membres du BTS – RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkook et cela inclut à la fois le bien et le mal. Les membres du BTS ont également été impliqués dans des scandales, des rumeurs de rencontres et ainsi de suite. C’est une partie de l’industrie du divertissement, dit-on. Aujourd’hui, nous allons jeter un œil à l’un de ces scandales concernant l’aîné des membres du BTS, Jin alias Kim Seokjin.

BTS Jin impliqué dans un scandale de préservatifs

Parlant de Kim Seokjin alias Jin de BTS, le membre le plus âgé est connu pour son apparence princière, sa voix, ses rires, ses blagues de papa, ses larges épaules et plus encore. Il est également l’un des membres les plus travailleurs de BTS. Il y a longtemps, après leurs débuts, Jin avait posté une photo en ligne. C’était une photo de son dortoir. Le hitmaker Yet To Come and Run BTS avait mangé. C’était une photo de ses tutoriels de cuisine, disent les rapports. Et les ARMYs à l’époque étaient aussi assez pointus (Toujours). Ils ont repéré un préservatif en arrière-plan et instantanément, les images ont fait parler de lui dans la K-town et les réseaux sociaux. La simple présence d’un préservatif avait laissé les ARMYs perplexes. Selon les rapports, il s’agissait d’une boîte de préservatifs Pasante King Size.

le seul scandale de jin étant d’avoir un préservatif XL #kpopfightnightagain pic.twitter.com/ztyMBhuhME ari (@klvroi) 8 juin 2022

Big Hit a répondu au scandale des préservatifs de Jin

Big Hit Entertainment, qui a répondu rapidement à diverses nouvelles et rumeurs concernant ses artistes, avait également publié une déclaration à l’époque. Il a simplement confirmé la présence d’un préservatif sur la photo. Cependant, il y a un hic. La déclaration de HYBE a déclaré: “L’élément sur la photo est en effet un préservatif. Ce sont des cadeaux qu’ils ont reçus de fans.” Ah le DRAME ! Les membres du BTS recevaient plein de cadeaux du BTS, jamais imaginé que quelqu’un leur offrait réellement des préservatifs ! Certains des ARMY ont suggéré que cela aurait pu être un cadeau de l’ARMY, mais cela avait provoqué un tollé.

Pendant ce temps, BTS est en pause. Ils ont fait une pause dans leurs horaires chargés et se concentreront sur leurs travaux en solo. Le mois dernier, BTS a sorti son album d’anthologie, Proof, mettant fin au chapitre 1 de leur voyage.