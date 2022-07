BTS : Saviez-vous que Boy With Luv et Blood Sweat & Tears étaient chorégraphiés par CETTE équipe de danse norvégienne-pakistanaise populaire ?

BTS alias Garçons Bangtan‘ la musique est assez populaire parmi les masses. Chacune de leurs chansons depuis leurs débuts a été chantée par des millions de personnes à travers le monde. Beaucoup de leurs chansons ont des milliards de vues sur YouTube, notamment IDOL, ADN, Boy With Luv, Dynamite et MIC Drop pour n’en nommer que quelques-uns. BTS, non seulement s’investit dans la création de musique, mais ils ont également des performances sur presque toutes leurs chansons. Quelques-unes des chansons populaires ont également été reprises. Les équipes de danse et les chorégraphes associés au BTS sont également très populaires. Et l’un d’eux est Style rapide.

Quick Style chorégraphié pour BTS ?

Saviez-vous que l’équipe de danse, devenue célèbre en Inde pour sa performance sur Kala Chashmah lors du mariage de l’un des membres de l’équipe, avait également chorégraphié pour les Bangtan Boys ? Quick Style a été formé en 2006 et a également une histoire amusante derrière le nom. Suleman Malik, Bilal Malik et Nasir Sirikhan ont une équipe de danse à part entière, Quick Style, qui fait actuellement fureur en Inde. Ils sont basés en Norvège mais ont des racines au Pakistan. Quick Style aurait chorégraphié Garçon avec Luv et Des larmes de sueur de sang.

Qui a contacté Quick Style ?

Eh bien, l’homme principal lui-même, Bang PD alias Bang Sihyuk avait approché l’équipe de danse par e-mail, a révélé Nasir. Et il l’a immédiatement appelé, cinq minutes après avoir envoyé le mail. Et depuis, Quick Style a chorégraphié plus de 40 chansons coréennes.

Quand jimin réalise son Quick Crew. La première chose qu’il a faite a été de nous serrer dans ses bras. Ils sont tous très humbles et savent se montrer respectueux. Hommage à BTS pic.twitter.com/pfuWl0RsxE Style rapide (@TheQuickstyle) 30 novembre 2016

Pendant ce temps, BTS a interrompu ses activités de groupe. Ils vont désormais se concentrer davantage sur leur travail en solo. Pour les non-initiés, la collaboration solo de Jungkook avec Charlie Puth, Left and Right est terminée. J-Hope alias Jung Hoseok a sorti son album solo, Jack In the Box le 15 juillet. BTS V alias Kim Taehyung sera vu dans le spin-off de In the Soop avec ses membres de la Wooga Squad. Les autres membres du BTS travaillent également sur leurs solos.