BTS : RM prête sa voix émouvante au guide audio pour la prochaine exposition d’art coréen ; voici ce que vous devez savoir

Le populaire groupe pop sud-coréen BTS a toujours réussi à attirer l’attention de tous avec sa musique et ses chansons. RM, le leader du groupe BTS est prêt à prêter sa voix au guide audio pour la prochaine exposition d’art coréen au LACMA. Oui, tu l’as bien lu! Les ARMYs seront gaga de cette bonne nouvelle. Si l’on en croit les rapports, le beau gosse RM a finalement organisé et enregistré des commentaires sur 10 œuvres d’art. Apparemment, la chanson sera présentée à l’exposition The Space Between: The Modern in Korean Art. De plus, les commentaires de RM seront disponibles pour ses fans en coréen et en anglais.

Selon les rapports, l’exposition The Space Between : The Modern in Korean Art aura lieu au LACMA du 11 septembre au 19 février. L’exposition présentera environ 130 œuvres qui mettront en valeur divers arts.