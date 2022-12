BTS’ RM ou Circuit des films ‘Munna Bhai’ ? Desi ARMYs ont une théorie

Le look récent de Kim Namjoon AKA RM de BTS a enthousiasmé les Desi ARMYs qui ont découvert une corrélation assez improbable. Sur les photos virales, RM est vêtu d’un T-shirt noir, d’une chaîne et de lunettes de soleil. Les pensées des fans de Bollywood ne pouvaient aller que dans un sens à partir de là : Circuit de la franchise Munna Bhai. Qui ne manque pas l’acolyte attachant du chef de la pègre Munna Bhai ? Le look signature d’Arshad Warsi en tant que Circuit est inoubliable pour les fans de la franchise et maintenant, le look de RM leur rappelle le personnage de Munna Bhai.

Tous aiment joon mais SI !???? LE CIRCUIT A TUÉAAAA~— Bang7tan (@nayakabang) 12 décembre 2022

Ce n’est pas la première fois que les ARMYs indiens découvrent une connexion Desi avec un membre du BTS. Jimin et biryani au poulet de BTS sonnent comme quelque chose tout droit sorti d’un rêve de fièvre de Desi ARMY, mais cela s’est récemment produit dans le monde réel. Jimin est allé voir Weverse et a partagé comment il pensait à quoi manger et a demandé à tout le monde s’ils avaient mangé. Il fut bientôt inondé de suggestions comme la poitrine de porc et le riz frit. Une ARMY a suggéré : « Vous pouvez essayer le biryani », ajoutant à quel point c’est très délicieux. À cela, Jimin a répondu : « C’est de la nourriture indienne. De toute évidence, c’est une connexion qui était trop difficile à accepter pour les cœurs de Desi à la fois. En fait, à un moment donné, “biryani” a même commencé à être tendance sur Desi Twitter, tout cela grâce à Jimin.

En ce qui concerne les regards des membres du BTS rappelant d’autres looks emblématiques, le membre du BTS Jungkook a fait une tendance sur Twitter plus tôt cette année après que les internautes ont commencé à dessiner des similitudes entre lui et la princesse Diana. Alors que l’une était la princesse du peuple, l’autre est l’une des idoles les plus populaires de l’industrie de la K-pop. Mais quelles pourraient être les similitudes entre les deux? Une publication sur Twitter devenue virale a révélé le fait que Jungkook était né le 1er septembre 1997, un jour après la mort de Diana. Elle est décédée aux premières heures du 31 août 1997 des suites de blessures dans un accident de voiture à Paris. Les utilisateurs des médias sociaux ont décidé de croire que cela implique que la star de BTS est une réincarnation de Diana. Ce n’était pas ça, beaucoup de gens partageaient également des images des deux pour approfondir leur argumentation.

