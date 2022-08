BTS : RM, Kim Taehyung et d’autres Bangtan Boys ont REJETÉ l’idée de Jungkook pour une séance photo, mais c’est un AF relatable

BTS alias RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung et Jungkookc’est-à-dire les Bangtan Boys Souvenirs de 2021 est sorti au format DVD. Les ARMY ont partagé des clips de la même chose en ligne et sont devenus gaga de la proximité réelle des membres du BTS. Les côtés les plus maladroits et adorables des Bangtan Boys ainsi que les personnalités les plus chaudes sont vus dans Memories of 2021. Parler de la maladresse du Garçons Bangtan, nous sommes tombés sur un clip de Memories of 2021 qui présente RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et Jungkook en train de tourner ensemble. Les Tannies rejettent l’une des idées de Jungkook lors d’une séance photo. Et c’est relatable et hilarant à la fois.

Les membres du BTS rejettent l’idée de Jungkook d’une séance photo

Il se trouve que les membres du BTS tournaient les photos conceptuelles de la Festa 2021. Et pour la même chose, les Bangtan Boys RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V et JK ont été vus dans des tenues colorées qui les faisaient ressembler à du coton. bonbons de différentes couleurs. Ils copiaient tous les poses suggérées par chacun des membres du BTS. RM a suggéré une posture de Michael Jackson, Hobi a suggéré une posture de crabe et Suga avait également une jolie posture. BTS V alias Kim Taehyung avait le plus facile de tous. Il a suggéré de prendre sa pose en V signature pour les photos.

Parmi eux, Jimin, Jungkook et Jin avaient des postures difficiles. La posture de Jimin était celle d’être assis sur une chaise en l’air. Jin était une inclinaison latérale dure qui a presque fait trébucher Taehyung. Mais le plus difficile de tout était la posture de Jungkook. C’était une posture de yoga dans laquelle on équilibre son corps sur sa main. Et tout de suite, l’idée a été rejetée par les membres. C’est drôle et racontable à la fois. Jungkook aime faire de l’exercice et s’entraîner. Il en va de même pour les autres, mais parfois, les choses que Jungkook fait facilement sont difficiles pour le reste des Bangtan Boys. Découvrez la vidéo maladroite ici:

Projets solo BTS

Pendant ce temps, lors du Festa Dinner de cette année, les membres du BTS ont annoncé qu’ils allaient faire une pause dans leur horaire de travail chargé en tant que boyband. Ils se « concentrent » maintenant sur leur talent artistique individuel. Et cela signifie simplement plus de contenu des membres du BTS pour l’ARMÉE.