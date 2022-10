BTS : RM, Jungkook et d’autres membres dominent la tendance “Daddy Revealed” ; Twitter se remplit de photos torrides des Bangtan Boys

Les membres de BTS sont des sensations mondiales. Le BTS ARMY a prodigué un amour supplémentaire aux Bangtan Boys après la publication de la nouvelle de l’enrôlement militaire. On le sait, Jin va se produire en Argentine avec Coldplay, son nouveau solo The Astronaut. Après cela, il préparera son enrôlement dans la formation militaire obligatoire. Les fans de BTS sont connus pour être des créateurs de tendances sur Twitter, et aujourd’hui n’est pas différent. Les membres dominent la tendance aléatoire Daddy Revealed qui se produit en ce moment. Les fans partagent les photos les plus chaudes des Bangtan Boys qu’ils ont dans leur collection.

Inutile de dire que le leader du BTS RM alias Kim Namjoon domine ici. La tendance est pleine de ses photos chaudes. Nous savons que Jungkook et lui sont les monstres de gym de BTS. Kim Namjoon s’était beaucoup renforcé en 2021, mais maintenant il a perdu un peu de ce muscle. Cependant, il a de nouveau construit son corps pour le concert Busan Yet To Come. Après RM et Jungkook, ce sont Taehyung et Jimin qui sont partout dans la chronologie de la tendance. Jetez un œil à quelques-unes des photos qui enflammeront votre imagination, quoique de manière sauvage…

« Mon intuition était bonne. Quand j’ai vu ‘papa révélé’ tendance, la première pensée m’est venue à l’esprit que cela devait être lié à bts 2ème pensée c’est définitivement Namjoon ??? (@bangtan_ami97) 21 octobre 2022

PAPA RÉVÉLÉ pic.twitter.com/lzozJ5bqrB L’eeri de Jimin ? ? L’ASTRONAUTE ARRIVE (@miniseeri) 21 octobre 2022

WDYM DADDY RÉVÉLÉ ??? pic.twitter.com/BDp4Qacogl Étienne ? ? (@swzkvist) 21 octobre 2022

Papa révélé ?? pic.twitter.com/N15H7IKQyy mort mais respirant pour BTS ? (@kooshi_07) 21 octobre 2022

Papa a révélé pic.twitter.com/k3Aak3BEO3 ? Jae ?? Femme de militaire ?? (@prplescorpio74) 21 octobre 2022

PAPA RÉVÉLÉ ! pic.twitter.com/JdVoioVCOZ Amianjali NAMJOON DADDY DAY ?? (@AnjaliSahni15) 21 octobre 2022

J’ai cliqué sur “Papa révélé” parce que la curiosité a eu raison de moi et c’était littéralement TOUT rempli d’images de Kim Namjoon. Ici, j’ajoute ceci comme ma contribution au discours de Namjooning.? pic.twitter.com/A65pQLZ44o Consolateur en série Min Yoonji ?? (@codingpoetry) 21 octobre 2022

Papa révélé ? pic.twitter.com/xBgxuAtV5U isha ?? | ère de la femme militaire (@rockstxrjeon) 21 octobre 2022

Nous avons vu J-Hope sortir son premier album solo Jack In The Box et Rush Hour, une chanson en collaboration avec Crush. Il semble que le RM3 de Kim Namjoon arrivera également dans quelques mois. Jungkook, Jimin et Taehyung travaillent également sur des albums solo. En fait, Jimin a été vu avec un certain nombre de producteurs.