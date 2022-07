BTS: RM, Jin, Jimin et plus – Voici le classement des Bangtan Boys de haut en bas en tant qu’élèves

BTS ou les Bangtan Boys font sensation dans le monde entier. Leurs succès retentissants, leurs performances de concert formidables et leurs personnalités adorables les ont fait aimer par des millions de personnes. Tous ont commencé à poursuivre leur carrière d’idole assez tôt dans la vie. Kim Seokjin alias Jin était l’aîné à 19 ans. Bien qu’ils soient tous diplômés de l’université maintenant, certains d’entre eux étaient de meilleurs élèves à l’école. Voici un aperçu des BTS en tant qu’écoliers.

RM

On le sait, le BTS RM était un étudiant assidu. Il était bon dans toutes les matières et apprenait lui-même l’anglais en regardant des amis. Le leader du BTS, Kim Namjoon, alias RM, était considéré comme l’un des meilleurs étudiants universitaires du pays avec un QI de 148. Mais il n’était jamais sûr que poursuivre des études universitaires était sa devise dans la vie. S’il n’est pas musicien, il est devenu un homme d’affaires comme son père. RM a grandi dans une maison de classe moyenne supérieure à Ilsan. Il a étudié un peu en Nouvelle-Zélande.

Kim Seokjin alias Jin

Kim Seokjin, qui serait issu d’une famille aisée, a changé trois écoles. Il a passé environ six mois en Australie dans le cadre d’un programme d’échange. Kim Seokjin a également obtenu le soutien maximal de sa famille pour devenir une idole étant donné qu’ils étaient financièrement aisés. Il est major par intérim de l’Université de Konkuk et ses scores sont apparemment de premier ordre. Ladite université admet également de bons étudiants, nous pouvons donc supposer que Kim Seokjin était un universitaire.

SUGA alias Min Yoongi

Le rappeur BTS SUGA alias Min Yoongi n’a pas beaucoup changé d’école. Il semble qu’il était intelligent mais pas très intéressé par les études. Cela se reflète même dans ses déclarations où il dit aux gens qu’acquérir des connaissances, c’est bien, mais qu’il n’aime pas le système. Mais en ce qui concerne la connaissance du monde et des choses aléatoires, peu de gens peuvent battre SUGA.

Jimin

Comme le leader du BTS RM, Jimin était aussi un bon élève. Sa matière préférée était la science. Il était également président de classe. Mais ce qui a impressionné tout le monde, ce sont ses talents de danseur. Ses professeurs pensaient qu’il pouvait devenir un excellent danseur contemporain. Plus tard, il a choisi de devenir une idole. Jimin a eu la période de formation la plus courte en BTS.

J-Hope

Alors que J-Hope alias Jung Hoseok a toujours été désireux de faire carrière dans les arts de la scène, il n’était pas non plus un mauvais élève. Ses professeurs l’ont décrit comme un élève au-dessus de la moyenne. Ils ont dit qu’il fixerait des objectifs et travaillerait très dur pour les atteindre. Le père de Jung Hoseok alias J-Hope était professeur de littérature, ce qui explique peut-être le lyrisme de Hobi dans ses chansons.

Kim Taehyung alias V

Contrairement à certains membres, la famille de BTS V, alias Kim Taehyung, soutenait pleinement sa carrière d’idole. Il n’a pas eu à se soucier beaucoup des études. Il a dit qu’il n’était pas un étudiant assidu.

Jungkook

Alors que le golden maknae Jeon Jungkook est un prodige de la musique, on ne peut pas en dire autant de ses résultats scolaires. Son diplôme d’études secondaires a été suivi par les membres du BTS. Dans une émission de radio, il a été vu aux prises avec des mathématiques de base.