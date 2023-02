BTS : RM alias Kim Namjoon supprime plus de 100 messages d’Instagram ; ARMY est parti avec des réactions mitigées [View Tweets]

Le leader du BTS, RM, alias Kim Namjoon, a supprimé plus de 100 publications de son compte Instagram. Comme nous le savons, son compte RKive était plein de superbes photos de ses voyages dans des galeries d’art, de ses promenades dans la nature et de quelques moments francs passés avec des amis et des collègues. Le leader du BTS, RM, alias Kim Namjoon, est le membre le plus actif du groupe sur Instagram. ARMY pense qu’il rendra son flux beaucoup plus professionnel à partir de maintenant. Eh bien, les gens devinent que certaines actions récentes de fans pourraient avoir en quelque sorte influencé cette décision du leader de BTS. Il a posté quelques photos d’une galerie aujourd’hui.

Il y a quelques jours, il avait posté des photos avec son ami proche, le musicien John Eun. Ils ont collaboré pour Indigo. Certains fans ont laissé des commentaires désagréables sur le compte d’Eun le qualifiant de chasseur d’influence. Bien que les ARMY se soient précipités pour répandre l’amour sur Namjoon et John Eun, ce qui s’est passé était désagréable. Pire encore, ils ont spéculé sur le genre de relation qu’il avait avec son ami. Les ARMYs qui soutiennent tous les membres de BTS étaient furieux d’une telle violation de la vie privée et du manque de manières de certaines personnes.

La personne que vous voyez en ce moment est très mauvaise. Cette personne a supprimé 117 messages Instagram. Ce n’est pas un criminel mais il vole parfois des cœurs. Bien qu’il ait supprimé ses messages, Namjoon me manque tellement.#NAMJOON #KIMNAMJOON #BTSRM #RM pic.twitter.com/0bA2uIxTnY Jour de printemps?? ? (@YetToCome_2022) 14 février 2023

Le membre du BTS RM alias Namjoon pourrait bien surprendre les fans dans les prochains jours. Twitter est en effervescence avec des commentaires selon lesquels il pourrait être encordé en tant qu’ambassadeur de la marque Bottega Venetta. Mais il n’y a pas d’annonce officielle. Une chanson avec Pharrell Williams fait aussi l’actualité !