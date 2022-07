BTS : RM, alias Kim Namjoon, se dévoue à ARMY dans un nouveau live ; parle d’anxiété de séparation, de tatouage et plus encore

Le leader du BTS, RM, alias Kim Namjoon, est venu sur le nouveau Weverse Live aujourd’hui. Il a fait une inauguration du nouveau format avec un court VLive. Bien que RM n’ait pas passé beaucoup de temps avec les ARMYs, tout ce qu’il a dit était très touchant. Il a avoué qu’il travaillait dur sur son nouvel album, RM3 et qu’il pourrait sortir dans quelques mois. Kim Namjoon, alias RM, a déclaré qu’il était assez émotif ces derniers temps. Il a dit qu’il pleurait plus souvent qu’autrement. Il a dit tout au long des dix années qu’il a essayé de comprendre la relation d’un fan et d’un artiste. Kim Namjoon a déclaré que tout au long de la décennie, il craignait que l’ARMÉE ne les quitte.

Joon : J’ai eu cette pensée récemment. tout au long des dix années que nous avons passées ensemble, j’ai toujours ressenti cette nervosité, cette peur que tu partes. les artistes craignent que les fans ne partent, et les fans craignent que les artistes ne partent. c’est comme ça, artiste fan? Claire (@btstranslation7) 21 juillet 2022

joon : j’ai l’impression de pleurer plus souvent ces derniers temps, que je travaille ou que je regarde un film. Je peux sentir que je commence à pleurer maintenant, de toute façon. Je déteste ne pas pouvoir m’en débarrasser, mais à la fin de la journée… nous devons être ensemble pendant longtemps, n’est-ce pas ? Claire (@btstranslation7) 21 juillet 2022

Joon : J’espère que tout ira bien, ça ira. la raison pour laquelle je continue, la raison pour laquelle je viens ici pour discuter avec vous est tout… parce que je crois au pouvoir de l’amour ! Je vous aime tous, et bien sûr je souhaite que vous m’aimiez tous de la même manière. Claire (@btstranslation7) 21 juillet 2022

Il a dit qu’il était reconnaissant pour tout l’amour que l’ARMÉE lui a témoigné. RM a assuré aux fans qu’il serait de retour de bonne humeur en un rien de temps, et a également dit aux ARMYs qu’ils avaient son soutien. Les fans sont émus de la façon dont RM, alias Kim Namjoon, a déclaré qu’il était avec les fans et soutenait chacune de leurs émotions dans la vie.

?: Siempre estar a tu lado, incluso si solo estoy aqu , atrapado en mi estudio. Estar a tu lado, y siempre apoyar tu vida, lo que haces, lo que comes, c mo vives, las personas que amas. Siempre apoyar tu vida, tus sue os, tus deseos, tu esperanza (+)pic.twitter.com/BBjoOLwh8d mica dans la boîte (@sugadboy) 21 juillet 2022

Il a également révélé que son tatouage avait été fait très rapidement, mais qu’il avait passé beaucoup de temps à décider de l’emplacement et de la police de celui-ci. Namjoon a déclaré que SUGA, alias Min Yoongi, avait également un tatouage et que les fans devraient lui demander de le révéler. Parlant de Jack In The Box de J-Hope, il a dit qu’il avait vu à quel point il avait travaillé dur pour l’album. Il a dit que Hobi avait inspiré tous les membres de BTS.