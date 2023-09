BTS RM, alias Kim Namjoon, reçoit une « dédicace d’anniversaire » de la part de l’actrice Shruti Sharma ; Priyanka Chahar Choudhary et l’armée desi se douchent en amour [Exclusive]

Aujourd’hui, l’anniversaire du leader du BTS, Kim Namjoon, alias RM, est célébré partout dans le monde par les fans de la sensation pop mondiale BTS. Il a 29 ans. C’est un fait connu que BTS Jungkook, Namjoon et Lee Min-Ho sont les trois célébrités coréennes les plus populaires en Inde. Une annonce d’anniversaire a été placée à Mangalore tandis que les fans de Delhi organisaient une fête de coupe de gâteaux et de collations pour les enfants défavorisés. L’actrice Shruti Sharma, connue pour ses émissions comme Gathbandhan, Namak Issk Ka et Nazar, a réalisé une vidéo de dédicace spéciale pour son « idole » et « inspiration » Namjoon alias RM le jour de son anniversaire. Priyanka Chahar Choudhary, finaliste de Bigg Boss 16, et d’autres fans indiens de BTS ont fait pleuvoir leur amour sur la vidéo…

Jetez un oeil à la vidéo de Shruti Sharma pour Kim Namjoon

Shruti Sharma se montre franche sur sa reprise de chanson pour BTS RM alias Kim Namjoon

Nous avons contacté Shruti Sharma, qui s’est dite submergée par l’amour que les fans indiens de BTS lui montrent sur les réseaux sociaux. Elle nous dit : « J’ai toujours été fan des chansons de RM. Chaque fois que j’écoute les chansons de Namjoon, je lis toujours les paroles attentivement. Il est si profond dans ses mots. Ce que j’aime dans son lyrisme, c’est qu’il n’a pas peur. pour poser des questions et répondre aux pensées négatives tout en nous réconfortant. RM a parlé des troubles auxquels les artistes sont confrontés, qu’il s’agisse de commentaires haineux ou d’être jugés pour des normes de beauté non conventionnelles. Chaque fois que je l’écoute, je suis motivé à donner le meilleur de moi-même dans mes activités artistiques, que ce soit c’est jouer ou chanter. Comme des millions de personnes, elle aime aussi toutes les chansons du leader du BTS, RM, alias le premier album de Kim Namjoon, Indigo. Wildflower, Change et Closer sont ses favoris.

Shruti Sharma veut que BTS RM, alias Namjoon, sache à quel point il est adorable et chéri

Alors, quelle était l’idée derrière la chanson ? « Il apporte optimisme, espoir et joie à des millions de personnes. Cette petite couverture est juste ma façon de transmettre qu’il est un être humain précieux. Je veux qu’il sache et qu’il sente qu’il est très aimable, chéri et inspirant à tous points de vue », a-t-elle déclaré. jaillit. Shruti Sharma a composé les paroles en hindi d’une manière comme si elle répondait aux questions posées par lui dans Forgetful. « Plus tard, je les ai traduits en anglais », dit-elle. Shruti l’appelle son « Secret Sarangaheyo » dans le numéro. L’actrice rit et dit : « Je ne mentirai pas. C’est le type d’homme idéal que je veux dans ma vie. Son empathie, sa prévenance et son attitude courageuse sont si attrayants. » Nous sommes sûrs que des millions de personnes seront d’accord avec elle !