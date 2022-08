BTS : RM alias Kim Namjoon laisse tomber une adorable photo d’enfance ; envoie ARMY dans un tizzy [View Tweets]

BTS‘ RM alias Kim Namjoon a beaucoup fait les gros titres ces derniers temps. La Garçons Bangtan‘ le chef est maintenant occupé à faire BTS ARMÉEle cœur de bat avec sa photo d’enfance. Oui, tu l’as bien lu. Le leader du BTS, RM, a lancé une attaque mignonne contre les ARMY avec son dernier message sur les réseaux sociaux. Après que ARMY ait laissé tomber les photos chaudes de Namjoon, ils craquent maintenant pour sa photo d’enfance. Alors, ARMY, qui a jamais su qu’annoncer une «pause» signifierait plus de contenu des Bangtan Boys?

La photo d’enfance de RM alias Kim Namjoon

Le leader du BTS, Kim Namjoon, a repris ses histoires sur Instagram et a partagé quelques photos. RM est très actif sur les réseaux sociaux. Il a le savoir-faire pour publier sur le flux et dans les histoires Instagram également. Et continue de déposer des recommandations musicales et des images inédites. Et c’est ce qu’il faisait encore maintenant. Il a partagé quelques photos sur ses histoires Instagram. Il a d’abord partagé une photo avec son toutou, RapMon. La deuxième photo est de lui-même avec son père, une photo d’enfance. Et le troisième est d’un tableau blanc qui a ses exercices répertoriés pour la journée. Découvrez les photos ci-dessous:

BTS ARMY craque pour le petit Namjoon

Maintenant qu’il a partagé la photo, RM alias Kim Namjoon va se mettre à la mode Nouvelles d’Hollywood. En effet, la photo d’enfance de RM est l’une des choses les plus adorables sur Internet aujourd’hui. On le voit profiter d’un jeu de voiture fringant dans un parc d’attractions. RM et son père sourient à la caméra. Les joues potelées et le joli sourire de RM vous feront vibrer. Il a l’air d’un gamin aventureux. Et BTS ARMY devient fou pour la même chose. Découvrez les tweets ici :

Une fois pour le Deux fois pour le présent : passé :#RM #NAMJOON pic.twitter.com/gfCehDFanb dans l’air | DIFFUSEZ ET VOTEZ ? (@7_Anpanmannn) 21 août 2022

Que bonito ver un Joonie chiquito ? lo ms lindo que ver hoy Écouter la chanson #séoul_RM extrait de l’album “mono”. par #RM du groupe (@BTS_twt) pic.twitter.com/eOWxfj69Zs ? (@Vluved_jam) 21 août 2022

BTS RM est le plus bel homme

Récemment, RM était à la mode sur Twitter pour avoir été nominé comme l’homme le plus beau. Il est dans la ligue d’Henry Cavill et de plus beaux visages. Malheureusement, certains utilisateurs de Twitter répandaient de la haine contre lui. Cependant, ARMY a donné sa défense et avait tendance KIM NAMJOON LE PLUS BEL HOMME sur Twitter.

Sur le front du travail, le vlog de RM sur les musées d’art a été abandonné il y a quelques semaines. On dit qu’il travaille sur son album solo et qu’il pourrait le sortir cette année. De plus, le Photo Folio de RM appelé Entirety va bientôt sortir.