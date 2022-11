BTS : RM alias Kim Namjoon fera équipe avec son idole Pharrell Williams pour RM3 ; La conversation de Duo pour un magazine musical gagne les cœurs

Aujourd’hui matin, BTS ARMY et les fans de musique ont appris que RM3 arrive bientôt. Kim Namjoon alias RM avait déclaré qu’il travaillait sur un album et qu’il devrait sortir bientôt. Mais personne ne s’attendait à ce qu’il sorte si vite. L’album devrait sortir le 25 novembre 2022. La plus grande nouvelle est qu’il a une chanson de collaboration entre Pharrell Williams et Kim Namjoon alias RM. Les deux ont fait cette annonce lors de la sortie de la nouvelle édition de Rolling Stone. Les deux sont vus posant sur la couverture. Ils ont également fait une vidéo où ils se sont posé des questions. Kim Namjoon a prouvé qu’il pouvait aussi être un bon journaliste.

On le voit raconter à Pharrell Williams comment il l’a idolâtré au cours des 15 dernières années de sa vie. Kim Namjoon alias RM a déclaré que ce qu’il aimait dans le rap, c’était le fait qu’il pouvait incorporer de la poésie. Il dit qu’il a commencé comme auteur-compositeur. Dans l’interview, Kim Namjoon dit que sa première représentation a eu lieu devant un groupe de dix et qu’elle a lamentablement échoué. Il a dit qu’il avait fait la paix à l’adolescence qu’il ne pourrait jamais être quelqu’un comme Kurt Cobain ou Mick Jagger.

Namjoon a également déclaré qu’il était très nerveux avant un concert. Il a dit qu’il était conscient que des milliers de personnes venaient de diverses parties du monde pour un concert de BTS. Il dit qu’il veut s’assurer qu’ils passent la meilleure nuit de leur vie pour le prix du billet. BTS RM alias Kim Namjoon a déclaré qu’il voulait rendre l’amour.

Pharrell Williams lui a dit que pour avoir une longue carrière dans la musique, il devait rester curieux et simplement profiter de la balade. Il a dit qu’une pause est parfois bonne. Il a également déclaré que jongler avec divers rôles garde également l’esprit frais.