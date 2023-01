BTS : RM alias Kim Namjoon et Jungkook vont-ils assister ensemble aux Grammys 2023 ?

Les membres de BTS ont voyagé partout dans le monde. Aujourd’hui, SUGA alias Min Yoongi a été vu à l’aéroport d’Incheon. Il était habillé de la tête aux pieds en Valentino. Il semble qu’il se rende au match de basket des LA Clippers et des Denver Nuggets. Cela a été rapporté par NBA Asia. Plus tôt, il a été dit qu’il se rendait à un événement de Valentino. Les fans étaient super excités car même Zendaya est censé être là. Le grand match de basket-ball aura lieu le 14 janvier 2022. Il semble que SUGA alias Min Yoongi pourrait également assister à la soirée du patrimoine coréen qui est prévue à Los Angeles.

Il est allé pour le match des Golden State Warriors au Japon. Ses photos vêtues d’une élégante veste Valentino sont devenues virales. Le rappeur BTS SUGA alias Min Yoongi est un grand fan de basket. Il a dit qu’il aimait regarder tous les grands matchs de basket. BTS ARMY attend de le voir en action. SUGA alias Min Yoongi était un bon joueur à l’époque du collège. Son surnom SUGA vient de Shooting Guard. BTS ARMY aimait aussi son look d’aéroport.

Namjoon apparaîtra au GRAMMY en tant que leader représentant les nominations de BTS tandis que Jungkook apparaîtra en tant qu’artiste solo qui a collaboré avec Charlie Puth. Selon une autre source, Namjoon et Jungkook se rendront aux États-Unis la semaine prochaine. pic.twitter.com/MVBfp0Ide8 namkook99 | BTS OUVRE LA VOIE (@ namkook99) 10 janvier 2023

Maintenant, on dit que le leader du BTS, Namjoon, pourrait être vu aux Grammys 2023 pour représenter l’ensemble du groupe. Il voyagera avec Jungkook. Comme nous le savons, Left And Right de Jungkook et Charlie Puth a été nominé pour la meilleure collaboration en pop. BTS a quelques nominations pour Yet To Come qui est le meilleur clip vidéo et My Universe with Coldplay. RM aka Namjoon y sera le représentant solo.

J-Hope s’est rendu seul en Thaïlande pour récupérer le Daesang aux Golden Disc Awards qui se sont tenus à Bangkok. Jung Hoseok alias J-Hope a ému tout le monde en parlant des membres et de l’ARMÉE.